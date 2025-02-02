Гречка Птичье молоко — нежное, кремовое и невероятно вкусное блюдо для всей семьи, рецепт для мультиварки

Гречка "Птичье молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Забудьте об обычной гречневой каше! Гречка "Птичье молоко" — это невероятно нежное, кремовое и питательное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит гречку. Идеальный вариант для завтрака или гарнира, который точно удивит всю семью.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

гречка — 250 г;

вода — 650 мл. (или 550 мл для рассыпчатой каши);

лук — 300 г;

соль — 1/2 ч.л;

сливочный сыр (без добавок) — 150 г;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Нарезать лук кубиками. В чаше мультиварки включить режим "Жарка", обжарить лук до мягкости, помешивая, чтобы не подгорел. Вынуть лук. Промыть гречневую крупу, выложить в мультиварку, залить водой, добавить соль.

Жареный лук Фото: smachnenke.com.ua

Закрыть крышку, установить режим "Каша" и варить 30 минут. За 10 минут до окончания программы добавить обжаренный лук и сливочный сыр, перемешать.

Готовая гречка Фото: smachnenke.com.ua

После завершения программы оставить кашу на подогреве еще 20 минут для настаивания. Добавить сливочное масло, перемешать. Подавать горячей как самостоятельное блюдо или гарнир.

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