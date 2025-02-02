Гречка Птичье молоко — нежное, кремовое и невероятно вкусное блюдо для всей семьи, рецепт для мультиварки

Гречка "Птичье молоко" — в восторге будут и взрослые, и дети
Забудьте об обычной гречневой каше! Гречка "Птичье молоко" — это невероятно нежное, кремовое и питательное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит гречку. Идеальный вариант для завтрака или гарнира, который точно удивит всю семью.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- гречка — 250 г;
- вода — 650 мл. (или 550 мл для рассыпчатой каши);
- лук — 300 г;
- соль — 1/2 ч.л;
- сливочный сыр (без добавок) — 150 г;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
Нарезать лук кубиками. В чаше мультиварки включить режим "Жарка", обжарить лук до мягкости, помешивая, чтобы не подгорел. Вынуть лук. Промыть гречневую крупу, выложить в мультиварку, залить водой, добавить соль.
Закрыть крышку, установить режим "Каша" и варить 30 минут. За 10 минут до окончания программы добавить обжаренный лук и сливочный сыр, перемешать.
После завершения программы оставить кашу на подогреве еще 20 минут для настаивания. Добавить сливочное масло, перемешать. Подавать горячей как самостоятельное блюдо или гарнир.
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