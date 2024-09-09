Гриби ерінги смажені у клярі – покроковий рецепт закуски

Гриби ерінги смажені у клярі — зверніть увагу на них у супермаркеті
Спробуйте смачні та ароматні гриби ерінги, обсмажені у клярі. Цей простий рецепт дозволить насолодитися ніжними грибами з хрусткою скоринкою, які стануть чудовою закускою або гарніром до основної страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- гриби;
- яйця;
- борошно;
- сіль;
- спеції;
- олія.
Спосіб приготування
Гриби розрізати на пластини, посолити, поперчити та залишити на 15-20 хвилин.
Зробити кляр: змішати яйця, борошно, сіль та спеції.
Гриби змастити кляром і смажити по 3-5 хвилин із кожного боку.
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