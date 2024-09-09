Гриби ерінги смажені у клярі – покроковий рецепт закуски

Гриби ерінги. Фото: freshmart.com.ua

Спробуйте смачні та ароматні гриби ерінги, обсмажені у клярі. Цей простий рецепт дозволить насолодитися ніжними грибами з хрусткою скоринкою, які стануть чудовою закускою або гарніром до основної страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

гриби;

яйця;

борошно;

сіль;

спеції;

олія.

Спосіб приготування

Гриби розрізати на пластини, посолити, поперчити та залишити на 15-20 хвилин.

Нарізані гриби. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88

Зробити кляр: змішати яйця, борошно, сіль та спеції.

Гриби у клярі. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88

Гриби змастити кляром і смажити по 3-5 хвилин із кожного боку.

Смажені гриби. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88

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