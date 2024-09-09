Грибы эринги жареные в кляре — пошаговый рецепт закуски

Грибы эринги жареные в кляре — обратите внимание на них в супермаркете
Попробуйте вкусные и ароматные грибы эринги, обжаренные в кляре. Этот простой рецепт позволит насладиться нежными грибами с хрустящей корочкой, которые станут отличной закуской или гарниром к основному блюду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- грибы;
- яйца;
- мука;
- соль;
- специи;
- растительное масло.
Способ приготовления
Грибы разрезать на пластины, посолить, поперчить и оставить на 15-20 минут.
Сделать кляр: смешать яйца, муку, соль и специи.
Грибы смазать кляром и жарить по 3-5 минут с каждой стороны.
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