Грибы эринги жареные в кляре — пошаговый рецепт закуски

Грибы эринги. Фото: freshmart.com.ua

Попробуйте вкусные и ароматные грибы эринги, обжаренные в кляре. Этот простой рецепт позволит насладиться нежными грибами с хрустящей корочкой, которые станут отличной закуской или гарниром к основному блюду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

грибы;

яйца;

мука;

соль;

специи;

растительное масло.

Способ приготовления

Грибы разрезать на пластины, посолить, поперчить и оставить на 15-20 минут.

Нарезанные грибы. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Сделать кляр: смешать яйца, муку, соль и специи.

Грибы в кляре. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Грибы смазать кляром и жарить по 3-5 минут с каждой стороны.

Жаренные грибы. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали кому нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

Еще советуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.

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