Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Гриби з фаршем запечені в мультипечі — рецепт, всім сподобається arrow

Гриби з фаршем запечені в мультипечі — рецепт, всім сподобається

7 лютого 2025 04:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гриби з фаршем, запечені в мультипечі — простий рецепт, який всім сподобається
Гриби з фаршем . Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приготувати щось смачне, просте та ситне? Гриби з фаршем, запечені в мультипечі, — це страва, яка точно сподобається всій родині. Ніжні печериці з соковитою м’ясною начинкою та розплавленим сиром — просто ідеальне поєднання. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 400 г (можна замінити іншим м’ясним фаршем);
  • печериці — 500 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Ретельно промити печериці, відокремити ніжки від шапочок. Ніжки можна використати для іншої страви. Сир нарізати кубиками.

рецепт печериць з начинкою
Куряче філе. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Фарш посолити, додати спеції за смаком і добре перемішати. У кожну шапочку печериці покласти шматочок сиру, зверху викласти чайну ложку фаршу з гіркою.

рецепт печериць з курячою начинкою
Твердий сир. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Запікати в розігрітій мультипечі або духовці при 170-180°C протягом 20-25 хвилин.

рецепт печериць з начинкою
Фарш та гриби. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Подавати гарячими, насолоджуючись ніжною текстурою і насиченим смаком. 

рецепт печериць
Готова страва. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раніше ми писали, чи потрібно варити печериці перед приготуванням.

Також ми розповідали про три головні спеції від старості та хвороб, які мають бути в раціоні щодня.

Радимо ознайомитися з інформацією про сушений часник — користь та шкода для організму.

гриби рецепти печериці м'ясний фарш закуска
Реклама
Реклама
Реклама