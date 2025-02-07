Гриби з фаршем, запечені в мультипечі — простий рецепт, який всім сподобається

Гриби з фаршем . Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Хочете приготувати щось смачне, просте та ситне? Гриби з фаршем, запечені в мультипечі, — це страва, яка точно сподобається всій родині. Ніжні печериці з соковитою м’ясною начинкою та розплавленим сиром — просто ідеальне поєднання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячий фарш — 400 г (можна замінити іншим м’ясним фаршем);

печериці — 500 г;

твердий сир — 100 г;

сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Ретельно промити печериці, відокремити ніжки від шапочок. Ніжки можна використати для іншої страви. Сир нарізати кубиками.

Куряче філе. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Фарш посолити, додати спеції за смаком і добре перемішати. У кожну шапочку печериці покласти шматочок сиру, зверху викласти чайну ложку фаршу з гіркою.

Твердий сир. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Запікати в розігрітій мультипечі або духовці при 170-180°C протягом 20-25 хвилин.

Фарш та гриби. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Подавати гарячими, насолоджуючись ніжною текстурою і насиченим смаком.

Готова страва. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раніше ми писали, чи потрібно варити печериці перед приготуванням.

Також ми розповідали про три головні спеції від старості та хвороб, які мають бути в раціоні щодня.

Радимо ознайомитися з інформацією про сушений часник — користь та шкода для організму.