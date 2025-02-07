Гриби з фаршем, запечені в мультипечі — простий рецепт, який всім сподобається

Гриби з фаршем запечені в мультипечі — рецепт, всім сподобається
Хочете приготувати щось смачне, просте та ситне? Гриби з фаршем, запечені в мультипечі, — це страва, яка точно сподобається всій родині. Ніжні печериці з соковитою м’ясною начинкою та розплавленим сиром — просто ідеальне поєднання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 400 г (можна замінити іншим м’ясним фаршем);
- печериці — 500 г;
- твердий сир — 100 г;
- сіль, спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Ретельно промити печериці, відокремити ніжки від шапочок. Ніжки можна використати для іншої страви. Сир нарізати кубиками.
Фарш посолити, додати спеції за смаком і добре перемішати. У кожну шапочку печериці покласти шматочок сиру, зверху викласти чайну ложку фаршу з гіркою.
Запікати в розігрітій мультипечі або духовці при 170-180°C протягом 20-25 хвилин.
Подавати гарячими, насолоджуючись ніжною текстурою і насиченим смаком.
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