Грибы с фаршем, запеченные в мультипечи — простой рецепт, который всем понравится

Грибы с фаршем запеченные в мультипечи — рецепт, всем понравится
Хотите приготовить что-то вкусное, простое и сытное? Грибы с фаршем, запеченные в мультипечи, — это блюдо, которое точно понравится всей семье. Нежные шампиньоны с сочной мясной начинкой и расплавленным сыром — просто идеальное сочетание.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 400 г (можно заменить другим мясным фаршем);
- шампиньоны — 500 г;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления
Тщательно промыть шампиньоны, отделить ножки от шапочек. Ножки можно использовать для другого блюда. Сыр нарезать кубиками.
Фарш посолить, добавить специи по вкусу и хорошо перемешать. В каждую шапочку шампиньона положить кусочек сыра, сверху выложить чайную ложку фарша с горкой.
Запекать в разогретой мультипечи или духовке при 170-180°C в течение 20-25 минут.
Подавать горячими, наслаждаясь нежной текстурой и насыщенным вкусом.
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