Грибы с фаршем, запеченные в мультипечи — простой рецепт, который всем понравится

Грибы с фаршем. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Хотите приготовить что-то вкусное, простое и сытное? Грибы с фаршем, запеченные в мультипечи, — это блюдо, которое точно понравится всей семье. Нежные шампиньоны с сочной мясной начинкой и расплавленным сыром — просто идеальное сочетание.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриный фарш — 400 г (можно заменить другим мясным фаршем);

шампиньоны — 500 г;

твердый сыр — 100 г;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Тщательно промыть шампиньоны, отделить ножки от шапочек. Ножки можно использовать для другого блюда. Сыр нарезать кубиками.

Куриное филе. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Фарш посолить, добавить специи по вкусу и хорошо перемешать. В каждую шапочку шампиньона положить кусочек сыра, сверху выложить чайную ложку фарша с горкой.

Твердый сыр. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Запекать в разогретой мультипечи или духовке при 170-180°C в течение 20-25 минут.

Фарш и грибы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Подавать горячими, наслаждаясь нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ранее мы писали, нужно ли варить шампиньоны перед приготовлением.

Также мы рассказывали о трех главных специях от старости и болезней, которые должны быть в рационе ежедневно.

Советуем ознакомиться с информацией о сушеном чесноке — польза и вред для организма.