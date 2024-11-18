Як приготувати грибну юшку з печериць — бабусин рецепт приготування.

Грибна юшка. Фото: Freepik

Спробуйте приготувати грибну юшку для якої не знадобляться білі гриби. Просто візьміть печериці та насолоджуйтеся ароматною першою стравою по-закарпатськи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

600 г шампіньйонів;

2 цибулини середні;

1 велика морква;

3-4 літри бульйону;

2-3 ложки муки;

50-60 г масла вершкового;

2-3 ст.л олії;

2-3 ст.л сметани;

сіль;

перець;

зелень.

Спосіб приготування

Гриби ретельно промити. Якщо вони великі, нарізати на шматочки середнього розміру. Картоплю очистити, нарізати кубиками. Моркву натерти на крупній тертці або нарізати тонкими півкільцями. Цибулю подрібнити дрібними кубиками. Часник пропустити через прес.

Нарізані гриби. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

У розігрітій на сковороді олії обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, тушкувати 2-3 хвилини. Додати гриби, смажити до випаровування зайвої рідини та появи золотистої скоринки.

Приготування грибів. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

У каструлю налити воду, довести до кипіння. Додати картоплю та лавровий лист, варити на середньому вогні 10 хвилин. Додати підсмажені овочі з грибами до картоплі, перемішати.

Додавання сметани. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Додати сіль, перець і часник. Варити ще 10 хвилин, поки картопля та гриби не стануть м’якими.

Грибна юшка. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Зняти каструлю з вогню, дати юшці настоятися 5-7 хвилин. Розлити по тарілках, прикрасити дрібно нарізаною зеленню.

Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.

Також ми розповідали комусь не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей.

Ще рекомендуємо ознайомитися з інформацією, з якими продуктами краще не поєднувати гриби.

Дізнайтеся, як правильно зберігати гриби — поради від експерта, щоб продовжити їхнє "життя" в холодильнику.