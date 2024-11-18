Як приготувати грибну юшку з печериць — бабусин рецепт приготування.

Грибна юшка з шампіньйонів по-закарпатськи — бабусині рецепти
Спробуйте приготувати грибну юшку для якої не знадобляться білі гриби. Просто візьміть печериці та насолоджуйтеся ароматною першою стравою по-закарпатськи.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.
Вам знадобиться:
- 600 г шампіньйонів;
- 2 цибулини середні;
- 1 велика морква;
- 3-4 літри бульйону;
- 2-3 ложки муки;
- 50-60 г масла вершкового;
- 2-3 ст.л олії;
- 2-3 ст.л сметани;
- сіль;
- перець;
- зелень.
Спосіб приготування
Гриби ретельно промити. Якщо вони великі, нарізати на шматочки середнього розміру. Картоплю очистити, нарізати кубиками. Моркву натерти на крупній тертці або нарізати тонкими півкільцями. Цибулю подрібнити дрібними кубиками. Часник пропустити через прес.
У розігрітій на сковороді олії обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, тушкувати 2-3 хвилини. Додати гриби, смажити до випаровування зайвої рідини та появи золотистої скоринки.
У каструлю налити воду, довести до кипіння. Додати картоплю та лавровий лист, варити на середньому вогні 10 хвилин. Додати підсмажені овочі з грибами до картоплі, перемішати.
Додати сіль, перець і часник. Варити ще 10 хвилин, поки картопля та гриби не стануть м’якими.
Зняти каструлю з вогню, дати юшці настоятися 5-7 хвилин. Розлити по тарілках, прикрасити дрібно нарізаною зеленню.
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