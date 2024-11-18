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Грибная юшка из шампиньонов по-закарпатски — бабушкины рецепты

18 ноября 2024 12:16
Марина Евтягина - Редактор
Как приготовить грибную уху из шампиньонов – бабушкин рецепт приготовления.
Грибная уха. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Попробуйте приготовить грибную юшку для которой не понадобятся белые грибы. Просто возьмите шампиньоны и наслаждайтесь ароматным первым блюдом по-закарпатски.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.

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Вам понадобится:

  • 600 г шампиньонов;
  • 2 луковицы средние;
  • 1 большая морковь;
  • 3-4 литра бульона;
  • 2-3 ложки муки;
  • 50-60 г масла сливочного;
  • 2-3 ст.л масла;
  • 2-3 ст.л сметаны;
  • соль;
  • перец;
  • зелень.

Способ приготовления

Грибы тщательно промыть. Если они большие, нарезать на кусочки среднего размера. Картошку очистить, нарезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать тонкими полукольцами. Лук измельчить мелкими кубиками. Чеснок пропустить через пресс.

рецепт грибной ухи
Нарезанные грибы. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

В разогретом на сковороде растительном масле обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, тушить 2-3 минуты. Добавить грибы, жарить до испарения излишней жидкости и появления золотистой корочки.

простой рецепт грибной ухи
Приготовление грибов. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

В кастрюлю налить воду, довести до кипения. Добавить картофель и лавровый лист, варить на среднем огне 10 минут. Добавить поджаренные овощи с грибами в картофель, перемешать.

домашний рецепт грибной ухи
Добавление сметаны. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Добавить соль, перец и чеснок. Варить еще 10 минут, пока картофель и грибы не станут мягкими.

рецепт грибной ухи с шампиньонами
Грибная юшка. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Снять кастрюлю с огня, дать юшке настояться 5-7 минут. Разлить по тарелкам, украсить мелко нарезанной зеленью.

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали кому-то нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

Еще рекомендуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.

Узнайте, как правильно хранить грибы — советы от эксперта, чтобы продлить их "жизнь" в холодильнике.

грибы рецепты закарпатская кухня шампиньоны обед

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