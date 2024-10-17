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Грибна підлива на сметані — рецепт за мотивами закарпатської кухні

17 жовтня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Грибна підлива на сметані — покроковий рецепт закарпатської кухні.
Грибна підлива. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете відчути смак справжньої закарпатської кухні? Приготуйте грибну підливу на сметані за цим рецептом. Ніжна текстура і насичений смак точно підкорять ваші смакові рецептори.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 1 невелика цибуля;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 ст.л. рослинної олії;
  • 1 ст.л. вершкового масла;
  • 680 г грибів;
  • 400 мл води;
  • 200 мл сметани;
  • 0,5 ч.л. сухого чебрецю;
  • сіль, чорний перець до смаку. 

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю і часник. Розігріти на пательні рослинну олію і вершкове масло. Додати нарізану цибулю й обсмажувати до прозорості.

рецепт смачної грибної підливи
Печериці на пательні. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати подрібнений часник і обсмажувати ще 1-2 хвилини, поки не з’явиться аромат. Гриби нарізати скибочками й додати до цибулі з часником. Смажити на середньому вогні, доки гриби не пустять сік і почнуть підрум'янюватися.

простий рецепт смачної грибної підливи
Печериці та вода. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати воду, сухий чебрець, сіль і чорний перець за смаком. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і тушкувати 10-15 хвилин. Додати сметану, ретельно перемішати і тушкувати ще 5-7 хвилин, доки підлива не загусне. 

рецепт смачної грибної підливи зі сметаною
Сметана та спеції. Фото: скриншот  YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.

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гриби рецепти закарпатська кухня печериці сметана

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