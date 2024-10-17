Грибна підлива на сметані — покроковий рецепт закарпатської кухні.

Грибна підлива. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Хочете відчути смак справжньої закарпатської кухні? Приготуйте грибну підливу на сметані за цим рецептом. Ніжна текстура і насичений смак точно підкорять ваші смакові рецептори.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

1 невелика цибуля;

1 зубчик часнику;

2 ст.л. рослинної олії;

1 ст.л. вершкового масла;

680 г грибів;

400 мл води;

200 мл сметани;

0,5 ч.л. сухого чебрецю;

сіль, чорний перець до смаку.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю і часник. Розігріти на пательні рослинну олію і вершкове масло. Додати нарізану цибулю й обсмажувати до прозорості.

Печериці на пательні. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати подрібнений часник і обсмажувати ще 1-2 хвилини, поки не з’явиться аромат. Гриби нарізати скибочками й додати до цибулі з часником. Смажити на середньому вогні, доки гриби не пустять сік і почнуть підрум'янюватися.

Печериці та вода. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати воду, сухий чебрець, сіль і чорний перець за смаком. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і тушкувати 10-15 хвилин. Додати сметану, ретельно перемішати і тушкувати ще 5-7 хвилин, доки підлива не загусне.

Сметана та спеції. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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