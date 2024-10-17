Грибна підлива на сметані — покроковий рецепт закарпатської кухні.

Грибна підлива на сметані — рецепт за мотивами закарпатської кухні
Хочете відчути смак справжньої закарпатської кухні? Приготуйте грибну підливу на сметані за цим рецептом. Ніжна текстура і насичений смак точно підкорять ваші смакові рецептори.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1 невелика цибуля;
- 1 зубчик часнику;
- 2 ст.л. рослинної олії;
- 1 ст.л. вершкового масла;
- 680 г грибів;
- 400 мл води;
- 200 мл сметани;
- 0,5 ч.л. сухого чебрецю;
- сіль, чорний перець до смаку.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю і часник. Розігріти на пательні рослинну олію і вершкове масло. Додати нарізану цибулю й обсмажувати до прозорості.
Додати подрібнений часник і обсмажувати ще 1-2 хвилини, поки не з’явиться аромат. Гриби нарізати скибочками й додати до цибулі з часником. Смажити на середньому вогні, доки гриби не пустять сік і почнуть підрум'янюватися.
Додати воду, сухий чебрець, сіль і чорний перець за смаком. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і тушкувати 10-15 хвилин. Додати сметану, ретельно перемішати і тушкувати ще 5-7 хвилин, доки підлива не загусне.
Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.
Також ми розповідали, кому не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей.
Ще рекомендуємо ознайомитися з інформацією, з якими продуктами краще не поєднувати гриби.
Дізнайтеся, як правильно зберігати гриби — поради від експерта, щоб продовжити їхнє "життя" в холодильнику.
Читайте Новини.LIVE!