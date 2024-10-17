Грибная подлива на сметане – пошаговый рецепт закарпатской кухни.

Грибная подливка. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Хотите почувствовать вкус настоящей закарпатской кухни? Приготовьте грибную подливку на сметане по этому рецепту. Нежная текстура и насыщенный вкус точно покорят ваши вкусовые рецепторы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

1 небольшой лук;

1 зубчик чеснока;

2 ст.л. растительного масла;

1 ст.л. сливочного масла;

680 г грибов;

400 мл воды;

200 мл сметаны;

0,5 ч.л. сухого чабреца;

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и чеснок. Разогреть на сковороде растительное масло и сливочное масло. Добавить нарезанный лук и обжаривать до прозрачности.

Шампиньоны на сковороде. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 1-2 минуты, пока не появится аромат. Грибы нарезать ломтиками и добавить к луку с чесноком. Жарить на среднем огне, пока грибы не пустят сок и начнут подрумяниваться.

Шампиньоны и вода. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавить воду, сухой чабрец, соль и черный перец по вкусу. Довести до кипения. Убавить огонь и тушить 10-15 минут. Добавить сметану, тщательно перемешать и тушить еще 5-7 минут, пока подливка не загустеет.

Сметана и специи. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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