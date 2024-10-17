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Грибная подливка на сметане — рецепт по мотивам закарпатской кухни

17 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Грибная подлива на сметане – пошаговый рецепт закарпатской кухни.
Грибная подливка. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите почувствовать вкус настоящей закарпатской кухни? Приготовьте грибную подливку на сметане по этому рецепту. Нежная текстура и насыщенный вкус точно покорят ваши вкусовые рецепторы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 1 небольшой лук;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст.л. растительного масла;
  • 1 ст.л. сливочного масла;
  • 680 г грибов;
  • 400 мл воды;
  • 200 мл сметаны;
  • 0,5 ч.л. сухого чабреца;
  • соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и чеснок. Разогреть на сковороде растительное масло и сливочное масло. Добавить нарезанный лук и обжаривать до прозрачности.

рецепт вкусной грибной подливки
Шампиньоны на сковороде. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 1-2 минуты, пока не появится аромат. Грибы нарезать ломтиками и добавить к луку с чесноком. Жарить на среднем огне, пока грибы не пустят сок и начнут подрумяниваться.

простой рецепт вкусной грибной подливки
Шампиньоны и вода. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавить воду, сухой чабрец, соль и черный перец по вкусу. Довести до кипения. Убавить огонь и тушить 10-15 минут. Добавить сметану, тщательно перемешать и тушить еще 5-7 минут, пока подливка не загустеет.

рецепт вкусной грибной подливки со сметаной
Сметана и специи. Фото: скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали, кому нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

Еще рекомендуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.

Узнайте, как правильно хранить грибы — советы от эксперта, чтобы продлить их "жизнь" в холодильнике.

грибы рецепты закарпатская кухня шампиньоны сметана

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