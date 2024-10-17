Грибная подлива на сметане – пошаговый рецепт закарпатской кухни.

Грибная подливка на сметане — рецепт по мотивам закарпатской кухни
Хотите почувствовать вкус настоящей закарпатской кухни? Приготовьте грибную подливку на сметане по этому рецепту. Нежная текстура и насыщенный вкус точно покорят ваши вкусовые рецепторы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 1 небольшой лук;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст.л. растительного масла;
- 1 ст.л. сливочного масла;
- 680 г грибов;
- 400 мл воды;
- 200 мл сметаны;
- 0,5 ч.л. сухого чабреца;
- соль, черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук и чеснок. Разогреть на сковороде растительное масло и сливочное масло. Добавить нарезанный лук и обжаривать до прозрачности.
Добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 1-2 минуты, пока не появится аромат. Грибы нарезать ломтиками и добавить к луку с чесноком. Жарить на среднем огне, пока грибы не пустят сок и начнут подрумяниваться.
Добавить воду, сухой чабрец, соль и черный перец по вкусу. Довести до кипения. Убавить огонь и тушить 10-15 минут. Добавить сметану, тщательно перемешать и тушить еще 5-7 минут, пока подливка не загустеет.
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