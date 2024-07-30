Грузинські рулетики з баклажанів з особливою начинкою — ароматний покроковий рецепт

Рулетики із баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Ці рулетики з баклажанів із сирно-горіховою начинкою стануть чудовою прикрасою святкового столу та порадують вас своїм неповторним смаком. Спробуйте повторити і переконайтесь у цьому самі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

баклажани 3 шт;

волоські горіхи 50 г;

хмелі-сунелі;

гострий перець 1 шт.;

часник 1 зубчик;

кінза;

вершковий сир 2 ст. л.

Спосіб приготування

Видаліть плодоніжки у баклажанів і наріжте їх уздовж пластинами завтовшки близько 5 мм.

Скибочки баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте баклажанні пластини до золотистої скоринки з обох боків. Перекладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

Баклажани на сковороді. Фото: smachnenke.com.ua

Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді і подрібніть на крихту. Шинкуйте кінзу. Наріжте гострий перець тонкими брусками.

Начинка для рулетиків. Фото: smachnenke.com.ua

Змішайте кинзу із подрібненими горіхами, додайте зубчик часнику, подрібнений гострий перець та вершковий сир.

Рулетики із баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Посипте суміш хмелі-сунелі та ретельно перемішайте. Викладіть невелику кількість начинки на край кожної баклажанної пластини та поверніть у рулетики.

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