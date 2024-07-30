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Грузинские рулетики из баклажанов с особой начинкой — ароматный рецепт

30 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Грузинские рулетики из баклажанов с особой начинкой — ароматный пошаговый рецепт
Рулетики из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Эти рулетики из баклажанов с творожно-ореховой начинкой станут отличным украшением праздничного стола и порадуют вас своим неповторимым вкусом. Попробуйте повторить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам понадобится: 

  • баклажаны 3 шт;
  • грецкие орехи 50 г;
  • хмели-сунели;
  • острый перец 1 шт;
  • чеснок 1 зубчик;
  • кинза;
  • сливочный творог 2 ст. л.

Способ приготовления 

Удалите плодоножки у баклажанов и нарежьте их вдоль пластинами толщиной около 5 мм.

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Ломтики баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороде с небольшим количеством масла обжарьте баклажанные пластины до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

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Баклажаны на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите в мелкую крошку. Шинкуйте кинзу. Нарежьте острый перец тонкими брусочками.

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Начинка для рулетиков. Фото: smachnenke.com.ua

Смешайте кинзу с измельченными орехами, добавьте зубчик чеснока, измельченный острый перец и сливочный творог. 

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Рулетики из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпьте смесь хмели-сунели и тщательно перемешайте. Выложите небольшое количество начинки на край каждой баклажанной пластины и сверните в рулетики.

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