Грузинские рулетики из баклажанов с особой начинкой — ароматный пошаговый рецепт

Грузинские рулетики из баклажанов с особой начинкой — ароматный рецепт
Эти рулетики из баклажанов с творожно-ореховой начинкой станут отличным украшением праздничного стола и порадуют вас своим неповторимым вкусом. Попробуйте повторить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- баклажаны 3 шт;
- грецкие орехи 50 г;
- хмели-сунели;
- острый перец 1 шт;
- чеснок 1 зубчик;
- кинза;
- сливочный творог 2 ст. л.
Способ приготовления
Удалите плодоножки у баклажанов и нарежьте их вдоль пластинами толщиной около 5 мм.
В сковороде с небольшим количеством масла обжарьте баклажанные пластины до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите в мелкую крошку. Шинкуйте кинзу. Нарежьте острый перец тонкими брусочками.
Смешайте кинзу с измельченными орехами, добавьте зубчик чеснока, измельченный острый перец и сливочный творог.
Посыпьте смесь хмели-сунели и тщательно перемешайте. Выложите небольшое количество начинки на край каждой баклажанной пластины и сверните в рулетики.
Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.
Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.
Читайте Новини.LIVE!