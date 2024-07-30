Грузинские рулетики из баклажанов с особой начинкой — ароматный пошаговый рецепт

Рулетики из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Эти рулетики из баклажанов с творожно-ореховой начинкой станут отличным украшением праздничного стола и порадуют вас своим неповторимым вкусом. Попробуйте повторить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

баклажаны 3 шт;

грецкие орехи 50 г;

хмели-сунели;

острый перец 1 шт;

чеснок 1 зубчик;

кинза;

сливочный творог 2 ст. л.

Способ приготовления

Удалите плодоножки у баклажанов и нарежьте их вдоль пластинами толщиной около 5 мм.

Ломтики баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороде с небольшим количеством масла обжарьте баклажанные пластины до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Баклажаны на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите в мелкую крошку. Шинкуйте кинзу. Нарежьте острый перец тонкими брусочками.

Начинка для рулетиков. Фото: smachnenke.com.ua

Смешайте кинзу с измельченными орехами, добавьте зубчик чеснока, измельченный острый перец и сливочный творог.

Рулетики из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпьте смесь хмели-сунели и тщательно перемешайте. Выложите небольшое количество начинки на край каждой баклажанной пластины и сверните в рулетики.

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.