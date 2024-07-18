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Густе варення з полуниці на зиму — простий рецепт солодкої заготовки

18 липня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Густе полуничне варення на зиму — покроковий рецепт заготовки
Варення з полуниці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ви дізнаєтеся найпростіший рецепт, як варити варення з полуниці. Густе полуничне варення на зиму, яке завжди стане в нагоді. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня

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Вам знадобиться: 

  • полуниця; 
  • цукор. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити полуницю та зрізати все зайве.

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Ягоди полуниці. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Полуницю нарізати на шматочки та покласти в кастрюлю. 

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Полуниця в кастрюлі. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Додати цукор до полуниці, все перемішати та довести до кипіння. 

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Приготування варення. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Варити протягом 30 хвилин, потім гаряче варення розлити по банкам та закрити. 

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Приготування варення. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Раніше ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Також ми писали про сезон шовковиці — ідеї корисних вітамінних заготовок на зиму.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.

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