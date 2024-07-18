Густе полуничне варення на зиму — покроковий рецепт заготовки

Варення з полуниці. Фото: Freepik

Ви дізнаєтеся найпростіший рецепт, як варити варення з полуниці. Густе полуничне варення на зиму, яке завжди стане в нагоді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня.

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Вам знадобиться:

полуниця;

цукор.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити полуницю та зрізати все зайве.

Ягоди полуниці. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Полуницю нарізати на шматочки та покласти в кастрюлю.

Полуниця в кастрюлі. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Додати цукор до полуниці, все перемішати та довести до кипіння.

Приготування варення. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Варити протягом 30 хвилин, потім гаряче варення розлити по банкам та закрити.

Приготування варення. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

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