Густе полуничне варення на зиму — покроковий рецепт заготовки

Густе варення з полуниці на зиму — простий рецепт солодкої заготовки
Ви дізнаєтеся найпростіший рецепт, як варити варення з полуниці. Густе полуничне варення на зиму, яке завжди стане в нагоді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня.
Вам знадобиться:
- полуниця;
- цукор.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити полуницю та зрізати все зайве.
Полуницю нарізати на шматочки та покласти в кастрюлю.
Додати цукор до полуниці, все перемішати та довести до кипіння.
Варити протягом 30 хвилин, потім гаряче варення розлити по банкам та закрити.
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