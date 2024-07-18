Густое клубничное варенье на зиму – пошаговый рецепт заготовки

Варенье из клубники. Фото: Freepik

Вы узнаете самый простой рецепт, как варить варенье из клубники. Густое клубничное варенье на зиму, которое всегда пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня.

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Вам понадобится:

клубника;

сахар.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть клубнику и срезать все лишнее.

Ягоды клубники. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Клубнику порезать на кусочки и положить в кастрюлю.

Клубника в кастрюле. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Добавить сахар в клубнику, все перемешать и довести до кипения.

Приготовление варенья. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Варить в течение 30 минут, затем горячее варенье разлить по банкам и закрыть.

Приготовление варенья. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

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