Густое клубничное варенье на зиму – пошаговый рецепт заготовки

Густое варенье из клубники на зиму — простой рецепт сладкой заготовки
Вы узнаете самый простой рецепт, как варить варенье из клубники. Густое клубничное варенье на зиму, которое всегда пригодится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня.
Вам понадобится:
- клубника;
- сахар.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть клубнику и срезать все лишнее.
Клубнику порезать на кусочки и положить в кастрюлю.
Добавить сахар в клубнику, все перемешать и довести до кипения.
Варить в течение 30 минут, затем горячее варенье разлить по банкам и закрыть.
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