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Густое варенье из клубники на зиму — простой рецепт сладкой заготовки

18 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Густое клубничное варенье на зиму – пошаговый рецепт заготовки
Варенье из клубники. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вы узнаете самый простой рецепт, как варить варенье из клубники. Густое клубничное варенье на зиму, которое всегда пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня.

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Вам понадобится:

  • клубника;
  • сахар.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть клубнику и срезать все лишнее.

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Ягоды клубники. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Клубнику порезать на кусочки и положить в кастрюлю.

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Клубника в кастрюле. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Добавить сахар в клубнику, все перемешать и довести до кипения.

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Приготовление варенья. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Варить в течение 30 минут, затем горячее варенье разлить по банкам и закрыть.

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Приготовление варенья. Фото: YouTube @user-ns4yg8gz9d

Раньше мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни , которое не темнеет.

Также мы писали о сезоне шелковицы – идеях полезных витаминных заготовок на зиму.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму – консервированный клубничный компот с лимоном.

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