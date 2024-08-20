Густий кетчуп "шашличний" на зиму — покроковий рецепт

Кетчуп "шашличний". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Забудьте про магазинний кетчуп і спробуйте приготувати справжній домашній густий кетчуп "шашличний" на зиму. Цей рецепт дозволить вам зберегти літні аромати та насичений смак на весь холодний сезон. Такий кетчуп ідеально підходить до шашлику, м'яса чи картоплі, додаючи стравам особливої пікантності.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

помідори 5 кг;

﻿цибуля 2 шт;

﻿сіль 2 ст.л;

﻿цукор 300 г;

﻿оцет 9% 150 мл;

﻿часник 1 головка;

﻿приправа до шашлика 60 г;

Спосіб приготування

Помідори помити та нарізати. Подрібнити все через м'ясорубку або за допомогою блендера.

Подрібнені томати. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помідори довести до кипіння. Зайву рідину прибрати за допомогою сита. Додати нарізану цибулю та гострий перець.

Приготування кетчупа. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все варити протягом 40 хвилин. Потім все перебити за допомогою блендера до однорідної маси. Додати сіль, цукор, оцет та спеції до шашлику. Варити ще протягом 10 хвилин.

Соус в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розливаємо соус в стерилізовані банки та щільно закрити.

Соус на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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