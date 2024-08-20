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Густий кетчуп "шашличний" на зиму — не купуйте в магазині, а зберігайте вдома

20 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Густий кетчуп "шашличний" на зиму — покроковий рецепт
Кетчуп "шашличний". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Забудьте про магазинний кетчуп і спробуйте приготувати справжній домашній густий кетчуп "шашличний" на зиму. Цей рецепт дозволить вам зберегти літні аромати та насичений смак на весь холодний сезон. Такий кетчуп ідеально підходить до шашлику, м'яса чи картоплі, додаючи стравам особливої пікантності. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • помідори 5 кг;
  • ﻿цибуля 2 шт;
  • ﻿сіль 2 ст.л;
  • ﻿цукор 300 г;
  • ﻿оцет 9% 150 мл;
  • ﻿часник 1 головка;
  • ﻿приправа до шашлика 60 г;

Спосіб приготування 

Помідори помити та нарізати. Подрібнити все через м'ясорубку або за допомогою блендера. 

шашличний кетчуп рецепт
Подрібнені томати. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помідори довести до кипіння. Зайву рідину прибрати за допомогою сита. Додати нарізану цибулю та гострий перець. 

шашличний кетчуп рецепт на зиму
Приготування кетчупа. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все варити протягом 40 хвилин. Потім все перебити за допомогою блендера до однорідної маси. Додати сіль, цукор, оцет та спеції до шашлику. Варити ще протягом 10 хвилин. 

шашличний кетчуп простий рецепт
Соус в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розливаємо соус в стерилізовані банки та щільно закрити. 

шашличний кетчуп рецепт
Соус на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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