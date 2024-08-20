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Густой кетчуп "шашлычный" на зиму — не покупайте в магазине, а храните дома

20 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Густой кетчуп "шашлычный" на зиму – пошаговый рецепт
Кетчуп "шашлычный". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Забудьте о магазинном кетчупе и попытайтесь приготовить настоящий домашний густой кетчуп "шашлычный" на зиму. Этот рецепт позволит вам сохранить летние ароматы и насыщенный вкус на весь холодный сезон. Такой кетчуп идеально подходит к шашлыку, мясу или картофелю, придавая блюдам особую пикантность.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • помидоры 5 кг;
  • ﻿лук 2 шт;
  • ﻿соль 2 ст.л;
  • ﻿сахар 300 г;
  • ﻿уксус 9% 150 мл;
  • ﻿чеснок 1 головка;
  • ﻿приправа к шашлыку 60 г;

Способ приготовления

Помидоры промыть и нарезать. Измельчить все через мясорубку или с помощью блендера.

шашлычный кетчуп рецепт
Измельченные томаты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры довести до кипения. Лишнюю жидкость убрать с помощью сита. Добавить нарезанный лук и острый перец.

шашлычный кетчуп рецепт на зиму
Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всё варить в течение 40 минут. Затем все перебить с помощью блендера в однородную массу. Добавить соль, сахар, уксус и специи к шашлыку. Варить еще 10 минут.

шашлычный кетчуп простой рецепт
Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разливаем соус в стерилизованные банки и плотно закроем.

шашлычный кетчуп рецепт
Соус на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

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23:58 Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые

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