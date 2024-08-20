Густой кетчуп "шашлычный" на зиму – пошаговый рецепт

Кетчуп "шашлычный". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Забудьте о магазинном кетчупе и попытайтесь приготовить настоящий домашний густой кетчуп "шашлычный" на зиму. Этот рецепт позволит вам сохранить летние ароматы и насыщенный вкус на весь холодный сезон. Такой кетчуп идеально подходит к шашлыку, мясу или картофелю, придавая блюдам особую пикантность.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры 5 кг;

﻿лук 2 шт;

﻿соль 2 ст.л;

﻿сахар 300 г;

﻿уксус 9% 150 мл;

﻿чеснок 1 головка;

﻿приправа к шашлыку 60 г;

Способ приготовления

Помидоры промыть и нарезать. Измельчить все через мясорубку или с помощью блендера.

Измельченные томаты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры довести до кипения. Лишнюю жидкость убрать с помощью сита. Добавить нарезанный лук и острый перец.

Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всё варить в течение 40 минут. Затем все перебить с помощью блендера в однородную массу. Добавить соль, сахар, уксус и специи к шашлыку. Варить еще 10 минут.

Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разливаем соус в стерилизованные банки и плотно закроем.

Соус на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.