Густой кетчуп "шашлычный" на зиму – пошаговый рецепт

Густой кетчуп "шашлычный" на зиму — не покупайте в магазине, а храните дома
Забудьте о магазинном кетчупе и попытайтесь приготовить настоящий домашний густой кетчуп "шашлычный" на зиму. Этот рецепт позволит вам сохранить летние ароматы и насыщенный вкус на весь холодный сезон. Такой кетчуп идеально подходит к шашлыку, мясу или картофелю, придавая блюдам особую пикантность.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- помидоры 5 кг;
- лук 2 шт;
- соль 2 ст.л;
- сахар 300 г;
- уксус 9% 150 мл;
- чеснок 1 головка;
- приправа к шашлыку 60 г;
Способ приготовления
Помидоры промыть и нарезать. Измельчить все через мясорубку или с помощью блендера.
Помидоры довести до кипения. Лишнюю жидкость убрать с помощью сита. Добавить нарезанный лук и острый перец.
Всё варить в течение 40 минут. Затем все перебить с помощью блендера в однородную массу. Добавить соль, сахар, уксус и специи к шашлыку. Варить еще 10 минут.
Разливаем соус в стерилизованные банки и плотно закроем.
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