Густий томатний соус без консервантів на зиму – покроковий рецепт приготування

Томатний соус. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Густий томатний соус без консервантів на зиму — це ідеальна заготовка для тих, хто цінує натуральні та корисні продукти. Яскравий смак стиглих помідорів, мінімальний набір інгредієнтів та відсутність добавок роблять цей соус не лише смачним, а й безпечним для здоров'я.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

помідори 4 кг;

цукор 150 г;

часник 1 головка;

перець 1 ч. л;

сіль 30 г (за смаком);

олія 200 мл;

базилік 200 г;

перець чилі за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити помідори за допомогою м'ясорубки.

Подрібнені помідори. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подрібнені томати довести до кипіння, потім прибрати зайву рідину за допомогою сита.

Томатний соус. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати нарізаний базилік, цукор 150 г, часник 1 головку, перець 1 ч.л, сіль 30 г (за смаком) та олію 200 мл.

Спеції та зелень. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варити соус періодично помішуючи протягом однієї години. Розлити в стерилізовані банки та закрити.

Томатний соус. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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