Густий томатний соус без консервантів на зиму – покроковий рецепт приготування

Густий томатний соус без консервантів та оцту на зиму — корисна закуска
Густий томатний соус без консервантів на зиму — це ідеальна заготовка для тих, хто цінує натуральні та корисні продукти. Яскравий смак стиглих помідорів, мінімальний набір інгредієнтів та відсутність добавок роблять цей соус не лише смачним, а й безпечним для здоров'я.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- помідори 4 кг;
- цукор 150 г;
- часник 1 головка;
- перець 1 ч. л;
- сіль 30 г (за смаком);
- олія 200 мл;
- базилік 200 г;
- перець чилі за бажанням.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити помідори за допомогою м'ясорубки.
Подрібнені томати довести до кипіння, потім прибрати зайву рідину за допомогою сита.
Додати нарізаний базилік, цукор 150 г, часник 1 головку, перець 1 ч.л, сіль 30 г (за смаком) та олію 200 мл.
Варити соус періодично помішуючи протягом однієї години. Розлити в стерилізовані банки та закрити.
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