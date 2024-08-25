Густой томатный соус без консервантов на зиму — пошаговый рецепт приготовления

Густой томатный соус без консервантов и уксуса на зиму — полезная закуска
Густой томатный соус без консервантов на зиму — это идеальная заготовка для тех, кто ценит натуральные и полезные продукты. Яркий вкус спелых помидоров, минимальный набор ингредиентов и отсутствие добавок делают этот соус не только вкусным, но и безопасным для здоровья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- помидоры 4 кг;
- сахар 150 г;
- чеснок 1 головка;
- перец 1 ч.л;
- соль 30 г (по вкусу);
- растительное масло 200 мл;
- базилик 200 г;
- перец чили по желанию.
Способ приготовления
Сначала необходимо измельчить помидоры при помощи мясорубки.
Измельченные томаты довести до кипения, затем убрать лишнюю жидкость при помощи сита.
Добавить нарезанный базилик, сахар 150 г, чеснок 1 головку, перец 1 ч.л, соль 30 г (по вкусу) и растительное масло 200 мл.
Варить соус периодически помешивая на протяжении одного часа. Разлить в стерилизованные банки и закрыть.
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