Густой томатный соус без консервантов на зиму — пошаговый рецепт приготовления

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Густой томатный соус без консервантов на зиму — это идеальная заготовка для тех, кто ценит натуральные и полезные продукты. Яркий вкус спелых помидоров, минимальный набор ингредиентов и отсутствие добавок делают этот соус не только вкусным, но и безопасным для здоровья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

помидоры 4 кг;

сахар 150 г;

чеснок 1 головка;

перец 1 ч.л;

соль 30 г (по вкусу);

растительное масло 200 мл;

базилик 200 г;

перец чили по желанию.

Способ приготовления

Сначала необходимо измельчить помидоры при помощи мясорубки.

Измельченные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Измельченные томаты довести до кипения, затем убрать лишнюю жидкость при помощи сита.

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить нарезанный базилик, сахар 150 г, чеснок 1 головку, перец 1 ч.л, соль 30 г (по вкусу) и растительное масло 200 мл.

Специи и зелень. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варить соус периодически помешивая на протяжении одного часа. Разлить в стерилизованные банки и закрыть.

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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