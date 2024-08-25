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Густой томатный соус без консервантов и уксуса на зиму — полезная закуска

25 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Густой томатный соус без консервантов на зиму — пошаговый рецепт приготовления
Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Густой томатный соус без консервантов на зиму — это идеальная заготовка для тех, кто ценит натуральные и полезные продукты. Яркий вкус спелых помидоров, минимальный набор ингредиентов и отсутствие добавок делают этот соус не только вкусным, но и безопасным для здоровья. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • помидоры 4 кг;
  • сахар 150 г;
  • чеснок 1 головка;
  • перец 1 ч.л;
  • соль 30 г (по вкусу);
  • растительное масло 200 мл;
  • базилик 200 г;
  • перец чили по желанию. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо измельчить помидоры при помощи мясорубки. 

рецепт томатного соуса
Измельченные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Измельченные томаты довести до кипения, затем убрать лишнюю жидкость при помощи сита. 

рецепт томатного соуса на зиму
Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить нарезанный базилик, сахар 150 г, чеснок 1 головку, перец 1 ч.л, соль 30 г (по вкусу) и растительное масло 200 мл. 

рецепт томатного соуса на зиму
Специи и зелень. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варить соус периодически помешивая на протяжении одного часа. Разлить в стерилизованные банки и закрыть. 

вкусный рецепт томатного соуса на зиму
Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. Например, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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