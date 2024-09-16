Як смачно приготувати солянку вдома — покроковий рецепт

Солянка в тарілці. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Солянка — це смачна та поживна страва, яку легко приготувати вдома. Завдяки простому рецепту, ви отримаєте наваристий та ароматний суп, який сподобається всій родині. Ідеальний вибір для ситного обіду або вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

свинина 1 кг;

картопля 1 кг;

цибуля 2 шт.;

морква 2 шт.;

копчена ковбаса 350 г (можна ще додати копчене мясо, сосиски);

оливки, маслини 150 г;

консервовані огірки 5 шт. (середнього розміру);

соняшникова олія 2 ст.л. (для смаження);

томатний сік 200 мл;

кріп за смаком;

часник 3-4 зубчика;

сіль 1 ч.л.;

цукор 0,5 ст.л.;

суміш солодких перців 1 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

чорний мелений перець 1 ч.л.;

лавровий лист 2 шт.

Спосіб приготування

Свинину подрібнюємо на середні шматочки, відправляємо варитися на плиту. Поки бульон вариться, нарізаємо кубиками картоплю, відправляємо варитися в бульон.

Свинина для солянки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Готуємо інгредієнти на засмажку. Цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на дрібну тертку. Огірки, ковбасу, оливки, часник, кріп нарізаємо.

Ковбаса та огірки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Сковорідку змащуємо олією, тушкуємо цибулю та моркву, додаємо огірки та ковбасу. Смажимо 5 хвилин, періодично помішуємо. Вливаємо томатний сік та додаємо часник і спеції. Тушкуємо ще трішки, 3-5 хвилин.

Приготування засмажки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Додаємо засмажку до бульону, додаємо оливки, за вашим смаком ще можна додати солі та спецій, варимо до закипання. Додаємо кріп та варимо ще 3 хвилини. Коли солянка закипіла, вимикаємо та даємо настоятись ще 15 хвилин.

Приготування солянки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

При подачі покладіть у кожну тарілку ще зелені, сметану та шматочок лимона.

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