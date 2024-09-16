Як смачно приготувати солянку вдома — покроковий рецепт

Як смачно приготувати солянку вдома — смачна та поживна страва
Солянка — це смачна та поживна страва, яку легко приготувати вдома. Завдяки простому рецепту, ви отримаєте наваристий та ароматний суп, який сподобається всій родині. Ідеальний вибір для ситного обіду або вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- свинина 1 кг;
- картопля 1 кг;
- цибуля 2 шт.;
- морква 2 шт.;
- копчена ковбаса 350 г (можна ще додати копчене мясо, сосиски);
- оливки, маслини 150 г;
- консервовані огірки 5 шт. (середнього розміру);
- соняшникова олія 2 ст.л. (для смаження);
- томатний сік 200 мл;
- кріп за смаком;
- часник 3-4 зубчика;
- сіль 1 ч.л.;
- цукор 0,5 ст.л.;
- суміш солодких перців 1 ч.л.;
- паприка 1 ч.л.;
- чорний мелений перець 1 ч.л.;
- лавровий лист 2 шт.
Спосіб приготування
Свинину подрібнюємо на середні шматочки, відправляємо варитися на плиту. Поки бульон вариться, нарізаємо кубиками картоплю, відправляємо варитися в бульон.
Готуємо інгредієнти на засмажку. Цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на дрібну тертку. Огірки, ковбасу, оливки, часник, кріп нарізаємо.
Сковорідку змащуємо олією, тушкуємо цибулю та моркву, додаємо огірки та ковбасу. Смажимо 5 хвилин, періодично помішуємо. Вливаємо томатний сік та додаємо часник і спеції. Тушкуємо ще трішки, 3-5 хвилин.
Додаємо засмажку до бульону, додаємо оливки, за вашим смаком ще можна додати солі та спецій, варимо до закипання. Додаємо кріп та варимо ще 3 хвилини. Коли солянка закипіла, вимикаємо та даємо настоятись ще 15 хвилин.
При подачі покладіть у кожну тарілку ще зелені, сметану та шматочок лимона.
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