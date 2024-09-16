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Как вкусно приготовить солянку дома — вкусное и питательное блюдо

16 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как вкусно приготовить солянку дома – пошаговый рецепт
Солянка в тарелке. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Солянка — это вкусное и питательное блюдо, которое легко приготовить дома. Благодаря простому рецепту вы получите наваристый и ароматный суп, который понравится всей семье. Идеальный выбор для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • свинина 1 кг;
  • картофель 1 кг;
  • лук 2 шт.;
  • морковь 2 шт.;
  • копченая колбаса 350 г (можно еще добавить копченое мясо, сосиски);
  • оливки, маслины 150 г;
  • консервированные огурцы 5 шт. (среднего размера);
  • подсолнечное масло 2 ст.л. (для жарки);
  • томатный сок 200 мл;
  • укроп по вкусу;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • соль 1 ч.л.;
  • сахар 0,5 ст.л.;
  • смесь сладких перцев 1 ч.л.;
  • паприка 1 ч.л.;
  • черный молотый перец 1 ч.л.;
  • лавровый лист 2 шт.

Способ приготовления

Свинину размельчаем на средние кусочки, отправляем вариться на плиту. Пока бульон варится, нарезаем кубиками картофель, отправляем вариться в бульон.

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Свинина для солянки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Готовим ингредиенты на зажарку. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на мелкую терку. Огурцы, колбасу, оливки, чеснок, укроп нарезаем.

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Колбаса и огурцы. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Сковороду смазываем растительным маслом, тушим лук и морковь, добавляем огурцы и колбасу. Жарим 5 минут, периодически помешиваем. Вливаем томатный сок и добавляем чеснок и специи. Тушим еще немного, 3-5 минут.

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Приготовление зажарки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Добавляем зажарку в бульон, добавляем оливки, по вашему вкусу можно добавить соли и специй, варим до закипания. Добавляем укроп и варим еще 3 минуты. Когда солянка закипела, выключаем и даем настояться еще 15 минут.

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Приготовление солянки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

При подаче положите в каждую тарелку еще зелень, сметану и кусочек лимона.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

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Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

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