Как вкусно приготовить солянку дома – пошаговый рецепт

Солянка в тарелке. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Солянка — это вкусное и питательное блюдо, которое легко приготовить дома. Благодаря простому рецепту вы получите наваристый и ароматный суп, который понравится всей семье. Идеальный выбор для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

свинина 1 кг;

картофель 1 кг;

лук 2 шт.;

морковь 2 шт.;

копченая колбаса 350 г (можно еще добавить копченое мясо, сосиски);

оливки, маслины 150 г;

консервированные огурцы 5 шт. (среднего размера);

подсолнечное масло 2 ст.л. (для жарки);

томатный сок 200 мл;

укроп по вкусу;

чеснок 3-4 зубчика;

соль 1 ч.л.;

сахар 0,5 ст.л.;

смесь сладких перцев 1 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

черный молотый перец 1 ч.л.;

лавровый лист 2 шт.

Способ приготовления

Свинину размельчаем на средние кусочки, отправляем вариться на плиту. Пока бульон варится, нарезаем кубиками картофель, отправляем вариться в бульон.

Свинина для солянки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Готовим ингредиенты на зажарку. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на мелкую терку. Огурцы, колбасу, оливки, чеснок, укроп нарезаем.

Колбаса и огурцы. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Сковороду смазываем растительным маслом, тушим лук и морковь, добавляем огурцы и колбасу. Жарим 5 минут, периодически помешиваем. Вливаем томатный сок и добавляем чеснок и специи. Тушим еще немного, 3-5 минут.

Приготовление зажарки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Добавляем зажарку в бульон, добавляем оливки, по вашему вкусу можно добавить соли и специй, варим до закипания. Добавляем укроп и варим еще 3 минуты. Когда солянка закипела, выключаем и даем настояться еще 15 минут.

Приготовление солянки. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

При подаче положите в каждую тарелку еще зелень, сметану и кусочек лимона.

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