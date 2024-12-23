Яблучна шарлотка без тіста — швидкий рецепт за 5 хвилин, ідеальна для будь-якого святкового столу

Яблучна шарлотка. Фото: gospodynka.com.ua

Шарлотка без тіста — це ідеальний десерт для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування, але при цьому хоче насолоджуватися смачною домашньою випічкою. Зробіть цей простий рецепт за 5 хвилин і здивуйте рідних смачним яблучним десертом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

батон (або ін. солодкий хліб/булка) — 200 г;

яблуко — 300 г;

яйце куряче — 2 шт.;

вершки 12% жирності — 1.5 склянки;

вершкове масло — 70 г;

цукор — 5 ст.л.;

цукрова пудра за смаком.

Спосіб приготування

Вбити яйця в глибоку ємність, всипати цукровий пісок. Кількість підсолоджувача змінювати за смаком. Влити до яєць вершки, ретельно розколоти вінчиком до однорідності.

Яйця та молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати пшеничний батон тонкими скибочками завтовшки трохи більше 8 мм. Якщо батон не солодкуватий, можна замінити на будь-яку солодку булочку, наприклад — плетенку. Кожен шматок нарізати впоперек на дві половинки.

Білий хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Промити яблука, очистити від шкірки, видалити серцевину. Нарізати м’якушку плоскими часточками.

Яєчна маса та хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Змазати форму для запікання вершковим маслом, покласти всередину скибочки батона і часточки яблук, чергуючи їх між собою. Нарізати вершкове масло на невеликі шматочки, викласти їх між батоном або зверху.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Залити заготівку яєчно-вершковим соусом, охоплюючи всі скибочки батона та яблук. Притиснути скибочки хліба руками, щоб вони трохи занурилися в заливку.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Прогріти духовку до 180 ºС, поставити форму всередину. Випікати пиріг 30-35 хвилин до готовності, верхівка повинна трохи підрум’янитися. Остудити пиріг, присипати цукровою пудрою, подати на стіл. Смачного!

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