Яблучна шарлотка без тіста — швидкий рецепт за 5 хвилин, ідеальна для будь-якого святкового столу

Яблучна шарлотка без тіста — готується 5 хв + час на випікання
Шарлотка без тіста — це ідеальний десерт для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування, але при цьому хоче насолоджуватися смачною домашньою випічкою. Зробіть цей простий рецепт за 5 хвилин і здивуйте рідних смачним яблучним десертом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- батон (або ін. солодкий хліб/булка) — 200 г;
- яблуко — 300 г;
- яйце куряче — 2 шт.;
- вершки 12% жирності — 1.5 склянки;
- вершкове масло — 70 г;
- цукор — 5 ст.л.;
- цукрова пудра за смаком.
Спосіб приготування
Вбити яйця в глибоку ємність, всипати цукровий пісок. Кількість підсолоджувача змінювати за смаком. Влити до яєць вершки, ретельно розколоти вінчиком до однорідності.
Нарізати пшеничний батон тонкими скибочками завтовшки трохи більше 8 мм. Якщо батон не солодкуватий, можна замінити на будь-яку солодку булочку, наприклад — плетенку. Кожен шматок нарізати впоперек на дві половинки.
Промити яблука, очистити від шкірки, видалити серцевину. Нарізати м’якушку плоскими часточками.
Змазати форму для запікання вершковим маслом, покласти всередину скибочки батона і часточки яблук, чергуючи їх між собою. Нарізати вершкове масло на невеликі шматочки, викласти їх між батоном або зверху.
Залити заготівку яєчно-вершковим соусом, охоплюючи всі скибочки батона та яблук. Притиснути скибочки хліба руками, щоб вони трохи занурилися в заливку.
Прогріти духовку до 180 ºС, поставити форму всередину. Випікати пиріг 30-35 хвилин до готовності, верхівка повинна трохи підрум’янитися. Остудити пиріг, присипати цукровою пудрою, подати на стіл. Смачного!
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