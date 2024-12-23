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Яблочная шарлотка без теста — готовится 5 мин + время на выпечку

23 декабря 2024 03:20
Марина Евтягина - Редактор
Яблочная шарлотка без теста – быстрый рецепт за 5 минут, идеальная для любого праздничного стола
Яблочная шарлотка. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Шарлотка без теста — это идеальный десерт для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление, но при этом хочет наслаждаться вкусной домашней выпечкой. Сделайте этот простой рецепт за 5 минут и удивите родных вкусным яблочным десертом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • батон (или др. сладкий хлеб/булка) — 200 г;
  • яблоко — 300 г;
  • яйцо куриное — 2 шт.;
  • сливки 12% жирности — 1.5 стакана;
  • сливочное масло — 70 г;
  • сахар — 5 ст.л.;
  • сахарная пудра по вкусу.

Способ приготовления

Вбить яйца в глубокую емкость, всыпать сахарный песок. Количество подсластителей менять по вкусу. Влить в яйца сливки, тщательно расколоть венчиком до однородности.

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Яйца и молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать пшеничный батон тонкими ломтиками толщиной не более 8 мм. Если батон не сладковатый, можно заменить на любую сладкую булочку, например — плетенку. Каждый кусок порезать поперек на две половинки.

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Белый хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Промыть яблоки, очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать мякиш плоскими дольками.

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Яичная масса и хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать форму для запекания сливочным маслом, положить внутрь ломтики батона и дольки яблок, чередуя их между собой. Нарезать сливочное масло на маленькие кусочки, выложить их между батоном либо сверху.

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Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Залить заготовку яично-сливочным соусом, охватывая все ломтики батона и яблок. Прижать ломтики хлеба руками, чтобы они немного погрузились в заливку.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Прогреть духовку до 180 ºС, поставить форму внутрь. Выпекать пирог 30-35 минут до готовности, верхушка должна немного подрумяниться. Остудить пирог, присыпать сахарной пудрой, подать на стол. Приятного аппетита!

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.

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