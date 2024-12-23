Яблочная шарлотка без теста – быстрый рецепт за 5 минут, идеальная для любого праздничного стола

Яблочная шарлотка без теста — готовится 5 мин + время на выпечку
Шарлотка без теста — это идеальный десерт для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление, но при этом хочет наслаждаться вкусной домашней выпечкой. Сделайте этот простой рецепт за 5 минут и удивите родных вкусным яблочным десертом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- батон (или др. сладкий хлеб/булка) — 200 г;
- яблоко — 300 г;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- сливки 12% жирности — 1.5 стакана;
- сливочное масло — 70 г;
- сахар — 5 ст.л.;
- сахарная пудра по вкусу.
Способ приготовления
Вбить яйца в глубокую емкость, всыпать сахарный песок. Количество подсластителей менять по вкусу. Влить в яйца сливки, тщательно расколоть венчиком до однородности.
Нарезать пшеничный батон тонкими ломтиками толщиной не более 8 мм. Если батон не сладковатый, можно заменить на любую сладкую булочку, например — плетенку. Каждый кусок порезать поперек на две половинки.
Промыть яблоки, очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать мякиш плоскими дольками.
Смазать форму для запекания сливочным маслом, положить внутрь ломтики батона и дольки яблок, чередуя их между собой. Нарезать сливочное масло на маленькие кусочки, выложить их между батоном либо сверху.
Залить заготовку яично-сливочным соусом, охватывая все ломтики батона и яблок. Прижать ломтики хлеба руками, чтобы они немного погрузились в заливку.
Прогреть духовку до 180 ºС, поставить форму внутрь. Выпекать пирог 30-35 минут до готовности, верхушка должна немного подрумяниться. Остудить пирог, присыпать сахарной пудрой, подать на стол. Приятного аппетита!
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