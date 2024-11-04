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Яблучні оладки без яєць — нашвидкуруч до сніданку

4 листопада 2024 06:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Яблучні оладки без яєць — простий та швидкий рецепт для сніданку.
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте яблучні оладки без яєць — чудовий варіант для швидкого сніданку! Ніжні, ароматні, з приємною яблучною ноткою, вони швидко стануть улюбленим ранковим частуванням для всієї родини.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • кефір 300 мл.;
  • розпушувач 1 ч. ложка;
  • цукор 1 ст. ложка;
  • дрібка солі;
  • борошно 1,5 склянки;
  • яблуко 1 шт.
рецепт яблучних оладок без яєць
Яблучні оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

Змішати кефір та розпушувач. Рекомендуємо брати кефір приблизно кімнатної температури. Суміш посолити та додати цукор. Перемішувати сухі компоненти у кефірі можна віночком.

У тісто потрібно додати борошно і добре перемішати. Консистенція має вийти, як у сметани. При необхідності додайте ще трохи кефіру. Шкірку необов’язково зрізати з яблук, нарізати їх потрібно кубиками.

Яблука додати в тісто і перемішати його ложкою. Смажити оладки на розігрітій сковороді з олією. Викладати тісто зручно ложкою. Воно не буде розтікатися і оладки набудуть потрібної форми. 

Готувати оладки потрібно з двох боків приблизно по 3-4 хвилини. Обсмажуйте їх на середньому вогні. Вони мають бути золотистого кольору з обох боків. 

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