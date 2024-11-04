Яблучні оладки без яєць — простий та швидкий рецепт для сніданку.

Яблучні оладки без яєць — нашвидкуруч до сніданку
Приготуйте яблучні оладки без яєць — чудовий варіант для швидкого сніданку! Ніжні, ароматні, з приємною яблучною ноткою, вони швидко стануть улюбленим ранковим частуванням для всієї родини.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір 300 мл.;
- розпушувач 1 ч. ложка;
- цукор 1 ст. ложка;
- дрібка солі;
- борошно 1,5 склянки;
- яблуко 1 шт.
Спосіб приготування
Змішати кефір та розпушувач. Рекомендуємо брати кефір приблизно кімнатної температури. Суміш посолити та додати цукор. Перемішувати сухі компоненти у кефірі можна віночком.
У тісто потрібно додати борошно і добре перемішати. Консистенція має вийти, як у сметани. При необхідності додайте ще трохи кефіру. Шкірку необов’язково зрізати з яблук, нарізати їх потрібно кубиками.
Яблука додати в тісто і перемішати його ложкою. Смажити оладки на розігрітій сковороді з олією. Викладати тісто зручно ложкою. Воно не буде розтікатися і оладки набудуть потрібної форми.
Готувати оладки потрібно з двох боків приблизно по 3-4 хвилини. Обсмажуйте їх на середньому вогні. Вони мають бути золотистого кольору з обох боків.
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