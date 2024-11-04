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Яблочные оладьи без яиц — на скорую руку к завтраку

4 ноября 2024 06:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Яблочные оладьи без яиц – простой и быстрый рецепт для завтрака.
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте яблочные оладьи без яиц — отличный вариант для быстрого завтрака! Нежные, ароматные, с приятной яблочной ноткой, они станут любимым утренним угощением для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир 300 мл.;
  • разрыхлитель 1 ч. ложка;
  • сахар 1 ст. кровати;
  • щепотка соли;
  • мука 1,5 стакана;
  • яблоко 1 шт.
рецепт яблочных оладий без яиц
Яблочные оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать кефир и разрыхлитель. Рекомендуем брать кефир приблизительно комнатной температуры. Смесь посолить и добавить сахар. Перемешивать сухие компоненты в кефире можно венчиком.

В тесто нужно добавить муку и хорошо перемешать. Консистенция должна получиться, как у сметаны. При необходимости добавьте еще немного кефира. Кожицу необязательно срезать с яблок, нарезать их нужно кубиками.

Яблоки добавить в тесто и перемешать его ложкой. Жарить оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом. Выкладывать тесто удобно ложкой. Оно не будет растекаться и оладьи обретут нужную форму.

Готовить оладьи нужно с двух сторон примерно по 3-4 минуты. Обжаривайте их на среднем огне. Они должны быть золотистого цвета с обеих сторон. 

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

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