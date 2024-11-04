Яблочные оладьи без яиц – простой и быстрый рецепт для завтрака.

Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте яблочные оладьи без яиц — отличный вариант для быстрого завтрака! Нежные, ароматные, с приятной яблочной ноткой, они станут любимым утренним угощением для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир 300 мл.;

разрыхлитель 1 ч. ложка;

сахар 1 ст. кровати;

щепотка соли;

мука 1,5 стакана;

яблоко 1 шт.

Яблочные оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать кефир и разрыхлитель. Рекомендуем брать кефир приблизительно комнатной температуры. Смесь посолить и добавить сахар. Перемешивать сухие компоненты в кефире можно венчиком.

В тесто нужно добавить муку и хорошо перемешать. Консистенция должна получиться, как у сметаны. При необходимости добавьте еще немного кефира. Кожицу необязательно срезать с яблок, нарезать их нужно кубиками.

Яблоки добавить в тесто и перемешать его ложкой. Жарить оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом. Выкладывать тесто удобно ложкой. Оно не будет растекаться и оладьи обретут нужную форму.

Готовить оладьи нужно с двух сторон примерно по 3-4 минуты. Обжаривайте их на среднем огне. Они должны быть золотистого цвета с обеих сторон.

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