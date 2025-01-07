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Яблучний десерт "Прощавай калорії" — всього з 3-х інгредієнтів

7 січня 2025 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Яблучний десерт Прощавай калорії — простий рецепт із 3-х інгредієнтів
Яблучний десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Солодке без зайвих калорій? Це можливо! Простий яблучний десерт з трьох інгредієнтів стане вашим улюбленим частуванням. Мінімум зусиль, максимум смаку й користі для фігури.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • яблука — 400 г;
  • йогурт — 250 мл.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 70 мл.

Спосіб приготування 

Розділити кожне яблуко навпіл, видалити серцевину та викласти зрізом на деко. Проколоти шкірку кожного яблука шпажкою, додати кілька ложок води та запікати за температури 200 ºС протягом 15-20 хвилин.

низькокалорійний десерт
Яблучне пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити яблука охолонути. Змішати воду з желатином і залишити на 5 хвилин. Розігріти набряклий желатин у сотейнику до повного розчинення.

смачний низькокалорійний десерт
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Вийняти яблучний м’якуш, видаливши шкірку, та викласти його в окрему ємність. Додати до м’якушу йогурт і збити занурювальним блендером до однорідної консистенції. Влити розігрітий желатин у яблучно-йогуртову масу та ретельно перемішати.

легкий низькокалорійний десерт
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням додати підсолоджувач, наприклад, мед, і ще раз перемішати. Розлити готовий мус у формочки та залишити в холодильнику на 3 години до повного застигання. Подавати десерт охолодженим. За бажанням можна не додавати підсолоджувач, щоб зменшити калорійність.

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