Яблучний десерт Прощавай калорії — простий рецепт із 3-х інгредієнтів

Яблучний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Солодке без зайвих калорій? Це можливо! Простий яблучний десерт з трьох інгредієнтів стане вашим улюбленим частуванням. Мінімум зусиль, максимум смаку й користі для фігури.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яблука — 400 г;

йогурт — 250 мл.;

желатин — 10 г;

вода — 70 мл.

Спосіб приготування

Розділити кожне яблуко навпіл, видалити серцевину та викласти зрізом на деко. Проколоти шкірку кожного яблука шпажкою, додати кілька ложок води та запікати за температури 200 ºС протягом 15-20 хвилин.

Яблучне пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити яблука охолонути. Змішати воду з желатином і залишити на 5 хвилин. Розігріти набряклий желатин у сотейнику до повного розчинення.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Вийняти яблучний м’якуш, видаливши шкірку, та викласти його в окрему ємність. Додати до м’якушу йогурт і збити занурювальним блендером до однорідної консистенції. Влити розігрітий желатин у яблучно-йогуртову масу та ретельно перемішати.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням додати підсолоджувач, наприклад, мед, і ще раз перемішати. Розлити готовий мус у формочки та залишити в холодильнику на 3 години до повного застигання. Подавати десерт охолодженим. За бажанням можна не додавати підсолоджувач, щоб зменшити калорійність.

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