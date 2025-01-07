Яблочный десерт Прощай калории – простой рецепт из 3-х ингредиентов

Яблочный десерт "Прощай калории" — всего из 3-х ингредиентов
Сладкое без лишних калорий? Это возможно! Простой яблочный десерт из трех ингредиентов станет вашим любимым угощением. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы для фигуры.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яблоки — 400 г;
- йогурт — 250 мл.;
- желатин — 10 г;
- вода — 70 мл.
Способ приготовления
Разделить каждое яблоко пополам, удалить сердцевину и выложить срезом на противень. Проколоть кожуру каждого яблока шпажкой, добавить несколько ложек воды и запекать при температуре 200 ºС в течение 15-20 минут.
Оставить яблоки остыть. Смешайте воду с желатином и оставьте на 5 минут. Разогреть набухший желатин в сотейнике до полного растворения.
Вынуть яблочную мякоть, удалив кожуру, и выложить ее в отдельную емкость. Добавить к мякоти йогурт и взбить погружным блендером до однородной консистенции. Влить разогретый желатин в яблочно-йогуртовую массу и тщательно перемешать.
По желанию добавить подсластитель, например мед, и еще раз перемешать. Разлить готовый мусс в формочки и оставить в холодильнике на 3 часа до полного застывания. Подавать десерт охлажденным. По желанию можно не добавлять подсластитель, чтобы снизить калорийность.
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