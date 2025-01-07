Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Яблочный десерт "Прощай калории" — всего из 3-х ингредиентов arrow

Яблочный десерт "Прощай калории" — всего из 3-х ингредиентов

7 января 2025 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Яблочный десерт Прощай калории – простой рецепт из 3-х ингредиентов
Яблочный десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Сладкое без лишних калорий? Это возможно! Простой яблочный десерт из трех ингредиентов станет вашим любимым угощением. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы для фигуры.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яблоки — 400 г;
  • йогурт — 250 мл.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 70 мл.

Способ приготовления

Разделить каждое яблоко пополам, удалить сердцевину и выложить срезом на противень. Проколоть кожуру каждого яблока шпажкой, добавить несколько ложек воды и запекать при температуре 200 ºС в течение 15-20 минут.

низкокалорийный десерт
Яблочное пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить яблоки остыть. Смешайте воду с желатином и оставьте на 5 минут. Разогреть набухший желатин в сотейнике до полного растворения.

вкусный низкокалорийный десерт
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Вынуть яблочную мякоть, удалив кожуру, и выложить ее в отдельную емкость. Добавить к мякоти йогурт и взбить погружным блендером до однородной консистенции. Влить разогретый желатин в яблочно-йогуртовую массу и тщательно перемешать.

легкий низкокалорийный десерт
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию добавить подсластитель, например мед, и еще раз перемешать. Разлить готовый мусс в формочки и оставить в холодильнике на 3 часа до полного застывания. Подавать десерт охлажденным. По желанию можно не добавлять подсластитель, чтобы снизить калорийность.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов.

Торт без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки.

Обратите внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из четырех ингредиентов.

здоровье диета рецепты десерт яблоки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Контракт как альтернатива мобилизации — в чем преимущества

04:25 Льготы для военных — какие скидки на жилье действуют в 2025 году

04:14 Во Франции подтвердили дезертирство бойцов ВСУ — что с ними будет

03:43 В ООН обвинили Израиль в обстреле гумконвоя — что произошло

03:26 На фронте нужны водители автобусов — в "Азове" есть вакансии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:45 Как законно вырубить дерево на участке и не получить штраф

02:35 ИТ-специалисты Украины помогут Африке — почему это выгодно

02:30 Ограниченно пригодный не прошел повторную ВВК — как накажут

01:30 Новые правила мобилизации — кто имеет право получить отсрочку

01:30 Майоры обвинили в дезертирстве подчиненных — решение суда

04:30 Контракт как альтернатива мобилизации — в чем преимущества

04:25 Льготы для военных — какие скидки на жилье действуют в 2025 году

04:14 Во Франции подтвердили дезертирство бойцов ВСУ — что с ними будет

03:43 В ООН обвинили Израиль в обстреле гумконвоя — что произошло

03:26 На фронте нужны водители автобусов — в "Азове" есть вакансии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:45 Как законно вырубить дерево на участке и не получить штраф

02:35 ИТ-специалисты Украины помогут Африке — почему это выгодно

02:30 Ограниченно пригодный не прошел повторную ВВК — как накажут

01:30 Новые правила мобилизации — кто имеет право получить отсрочку

01:30 Майоры обвинили в дезертирстве подчиненных — решение суда

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья