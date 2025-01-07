Яблочный десерт Прощай калории – простой рецепт из 3-х ингредиентов

Яблочный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Сладкое без лишних калорий? Это возможно! Простой яблочный десерт из трех ингредиентов станет вашим любимым угощением. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы для фигуры.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яблоки — 400 г;

йогурт — 250 мл.;

желатин — 10 г;

вода — 70 мл.

Способ приготовления

Разделить каждое яблоко пополам, удалить сердцевину и выложить срезом на противень. Проколоть кожуру каждого яблока шпажкой, добавить несколько ложек воды и запекать при температуре 200 ºС в течение 15-20 минут.

Яблочное пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить яблоки остыть. Смешайте воду с желатином и оставьте на 5 минут. Разогреть набухший желатин в сотейнике до полного растворения.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Вынуть яблочную мякоть, удалив кожуру, и выложить ее в отдельную емкость. Добавить к мякоти йогурт и взбить погружным блендером до однородной консистенции. Влить разогретый желатин в яблочно-йогуртовую массу и тщательно перемешать.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию добавить подсластитель, например мед, и еще раз перемешать. Разлить готовый мусс в формочки и оставить в холодильнике на 3 часа до полного застывания. Подавать десерт охлажденным. По желанию можно не добавлять подсластитель, чтобы снизить калорийность.

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