Яблучний пиріг, який тане в роті за 10 хвилин — покроковий рецепт

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати десерт, який підкорить усіх своєю ніжністю? Цей яблучний пиріг тане в роті, готується за 10 хвилин, а знадобиться всього чотири яблука. Легкий та смачний рецепт, який шукають усі.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

цукор 65 г;

ванільний цукор 8 г;

сіль;

молоко 100 мл.;

олія 40 мл;

борошно 80 г;

розпушувач 10 г;

1 ч. л. цедри апельсина;

яблука 3-4 шт.

Спосіб приготування

Почати з приготування тіста: яйця, цукор, розпушувач та сіль ретельно перемішати. Додати молоко та рослинну олію, змішати до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додати борошно, перемішуючи, щоб уникнути грудочок, і наприкінці додати цедру апельсина.

Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Солодкі яблука очистити від шкірки та нарізати тонкими трикутниками. Додати нарізані яблука до тіста і ретельно перемішати.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і змастити маслом. Вилити тісто у форму.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в попередньо розігрітій до 180 ºС духовці протягом 50-55 хвилин.

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