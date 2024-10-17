Яблучний пиріг, який тане в роті за 10 хвилин — покроковий рецепт

Яблучний пиріг, який тане в роті — 4 яблука і 10 хвилин, кожен шукає цей рецепт
Хочете приготувати десерт, який підкорить усіх своєю ніжністю? Цей яблучний пиріг тане в роті, готується за 10 хвилин, а знадобиться всього чотири яблука. Легкий та смачний рецепт, який шукають усі.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- цукор 65 г;
- ванільний цукор 8 г;
- сіль;
- молоко 100 мл.;
- олія 40 мл;
- борошно 80 г;
- розпушувач 10 г;
- 1 ч. л. цедри апельсина;
- яблука 3-4 шт.
Спосіб приготування
Почати з приготування тіста: яйця, цукор, розпушувач та сіль ретельно перемішати. Додати молоко та рослинну олію, змішати до однорідної консистенції.
Поступово додати борошно, перемішуючи, щоб уникнути грудочок, і наприкінці додати цедру апельсина.
Солодкі яблука очистити від шкірки та нарізати тонкими трикутниками. Додати нарізані яблука до тіста і ретельно перемішати.
Форму для випікання застелити пергаментом і змастити маслом. Вилити тісто у форму.
Випікати в попередньо розігрітій до 180 ºС духовці протягом 50-55 хвилин.
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