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Яблучний пиріг, який тане в роті — 4 яблука і 10 хвилин, кожен шукає цей рецепт

17 жовтня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Яблучний пиріг, який тане в роті за 10 хвилин — покроковий рецепт
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приготувати десерт, який підкорить усіх своєю ніжністю? Цей яблучний пиріг тане в роті, готується за 10 хвилин, а знадобиться всього чотири яблука. Легкий та смачний рецепт, який шукають усі. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт.;
  • цукор 65 г;
  • ванільний цукор 8 г;
  • сіль;
  • молоко 100 мл.;
  • олія 40 мл;
  • борошно 80 г;
  • розпушувач 10 г;
  • 1 ч. л. цедри апельсина;
  • яблука 3-4 шт. 

Спосіб приготування 

Почати з приготування тіста: яйця, цукор, розпушувач та сіль ретельно перемішати. Додати молоко та рослинну олію, змішати до однорідної консистенції.

яблучний пиріг, який тане в роті
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додати борошно, перемішуючи, щоб уникнути грудочок, і наприкінці додати цедру апельсина.

рецепт яблучного пирога, який тане в роті
Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Солодкі яблука очистити від шкірки та нарізати тонкими трикутниками. Додати нарізані яблука до тіста і ретельно перемішати.

простий рецепт яблучного пирога, який тане в роті
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і змастити маслом. Вилити тісто у форму.

смачний рецепт яблучного пирога
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в попередньо розігрітій до 180 ºС духовці протягом 50-55 хвилин.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин.

Багато яблук, мало тіста — яблучний пиріг "невидимий", як суфле. 

Ще радимо звернути увагу на заливний пиріг з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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