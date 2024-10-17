Яблочный пирог, тающий во рту за 10 минут — пошаговый рецепт

Яблочный пирог, тающий во рту — 4 яблока и 10 минут, каждый ищет этот рецепт
Хотите приготовить десерт, который покорит всех своей нежностью? Этот яблочный пирог тает во рту, готовится за 10 минут, а потребуется всего четыре яблока. Легкий и вкусный рецепт, который ищут все.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- сахара 65 г;
- ванильный сахар 8 г;
- соль;
- молоко 100 мл;
- масло 40 мл;
- мука 80 г;
- разрыхлитель 10 г;
- 1 ч. л. цедры апельсина;
- яблоки 3-4 шт.
Способ приготовления
Начать с приготовления теста: яйца, сахар, разрыхлитель и соль тщательно перемешать. Добавить молоко и растительное масло, смешать до однородной смеси.
Постепенно добавить муку, перемешивая во избежание комочков, и в конце добавить цедру апельсина.
Сладкие яблоки очистить от кожуры и нарезать тонкими треугольниками. Добавить нарезанные яблоки к тесту и тщательно перемешать.
Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать маслом. Вылить тесто в форму.
Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке в течение 50-55 минут.
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