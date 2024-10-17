Яблочный пирог, тающий во рту за 10 минут — пошаговый рецепт

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите приготовить десерт, который покорит всех своей нежностью? Этот яблочный пирог тает во рту, готовится за 10 минут, а потребуется всего четыре яблока. Легкий и вкусный рецепт, который ищут все.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

2 яйца;

сахара 65 г;

ванильный сахар 8 г;

соль;

молоко 100 мл;

масло 40 мл;

мука 80 г;

разрыхлитель 10 г;

1 ч. л. цедры апельсина;

яблоки 3-4 шт.

Способ приготовления

Начать с приготовления теста: яйца, сахар, разрыхлитель и соль тщательно перемешать. Добавить молоко и растительное масло, смешать до однородной смеси.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно добавить муку, перемешивая во избежание комочков, и в конце добавить цедру апельсина.

Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Сладкие яблоки очистить от кожуры и нарезать тонкими треугольниками. Добавить нарезанные яблоки к тесту и тщательно перемешать.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать маслом. Вылить тесто в форму.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке в течение 50-55 минут.

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