Яблучний пиріг "Італія" з ніжним кремовим тістом — улюблений рецепт італійців

Яблучний пиріг "Італія" — улюблений десерт італійців
Пропонуємо приготувати смачний італійський яблучний пиріг, щоб всі були у захваті. Якщо ви любите яблука, то цей пиріг вам точно сподобається. Простий, недорогий, ароматний, дуже ніжний і легкий в приготуванні.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яблука — 4-5 шт. (твердих сортів);
- сік лимона — 2 ст. л.;
- масло вершкове розтоплене — 10-20 г (для поливання пирога).
Для тіста:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор — 50-60 г;
- цедра 1 лимону;
- молоко — 100 мл;
- масло вершкове розтоплене — 25 г;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- кориця — 1 ч. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
Яблука очистити від шкірки та нарізати тоненькими скибочками, скропити лимонним соком, добре перемішати.
Змішати міксером яйця з сіллю, ванільним цукром і цукром. Додати цедру лимона, молоко і розтоплене вершкове масло, перемішати міксером.
Додати борошно, розпушувач, корицю і замішати тісто до однорідності міксером. Додати яблука в тісто порціями і добре перемішати.
Розмір форми 18 см. Форму застелити пергаментом, змастити вершковим маслом. Викласти яблука з тістом порціями. Важливо, щоб скибочки яблук укладались шарами. Вирівняти, щоб не було порожнеч. Полити розтопленим маслом.
Випікати в розігрітій духовці до 180 ºС 60 хвилин. Дати повністю охолонути, посипати цукровою пудрою, нарізати на порції.
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