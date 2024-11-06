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Яблучний пиріг "Італія" — улюблений десерт італійців

6 листопада 2024 03:21
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Яблучний пиріг "Італія" з ніжним кремовим тістом — улюблений рецепт італійців
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо приготувати смачний італійський яблучний пиріг, щоб всі були у захваті. Якщо ви любите яблука, то цей пиріг вам точно сподобається. Простий, недорогий, ароматний, дуже ніжний і легкий в приготуванні. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яблука — 4-5 шт. (твердих сортів);
  • сік лимона — 2 ст. л.;
  • масло вершкове розтоплене — 10-20 г (для поливання пирога).

Для тіста:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цукор — 50-60 г;
  • цедра 1 лимону;
  • молоко — 100 мл;
  • масло вершкове розтоплене — 25 г;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • кориця — 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки та нарізати тоненькими скибочками, скропити лимонним соком, добре перемішати.

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Нарізані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати міксером яйця з сіллю, ванільним цукром і цукром. Додати цедру лимона, молоко і розтоплене вершкове масло, перемішати міксером. 

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Яблука в тісті. Фото: gospodynka.com.ua

Додати борошно, розпушувач, корицю і замішати тісто до однорідності міксером. Додати яблука в тісто порціями і добре перемішати. 

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Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Розмір форми 18 см. Форму застелити пергаментом, змастити вершковим маслом. Викласти яблука з тістом порціями. Важливо, щоб скибочки яблук укладались шарами. Вирівняти, щоб не було порожнеч. Полити розтопленим маслом.

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Шматочок яблучного пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій духовці до 180 ºС 60 хвилин. Дати повністю охолонути, посипати цукровою пудрою, нарізати на порції.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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