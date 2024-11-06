Яблучний пиріг "Італія" з ніжним кремовим тістом — улюблений рецепт італійців

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо приготувати смачний італійський яблучний пиріг, щоб всі були у захваті. Якщо ви любите яблука, то цей пиріг вам точно сподобається. Простий, недорогий, ароматний, дуже ніжний і легкий в приготуванні.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яблука — 4-5 шт. (твердих сортів);

сік лимона — 2 ст. л.;

масло вершкове розтоплене — 10-20 г (для поливання пирога).

Для тіста:

яйця — 3 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

ванільний цукор — 10 г;

цукор — 50-60 г;

цедра 1 лимону;

молоко — 100 мл;

масло вершкове розтоплене — 25 г;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

кориця — 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки та нарізати тоненькими скибочками, скропити лимонним соком, добре перемішати.

Нарізані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати міксером яйця з сіллю, ванільним цукром і цукром. Додати цедру лимона, молоко і розтоплене вершкове масло, перемішати міксером.

Яблука в тісті. Фото: gospodynka.com.ua

Додати борошно, розпушувач, корицю і замішати тісто до однорідності міксером. Додати яблука в тісто порціями і добре перемішати.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Розмір форми 18 см. Форму застелити пергаментом, змастити вершковим маслом. Викласти яблука з тістом порціями. Важливо, щоб скибочки яблук укладались шарами. Вирівняти, щоб не було порожнеч. Полити розтопленим маслом.

Шматочок яблучного пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій духовці до 180 ºС 60 хвилин. Дати повністю охолонути, посипати цукровою пудрою, нарізати на порції.

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