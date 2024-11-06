Яблочный пирог "Италия" с нежным кремовым тестом — любимый рецепт итальянцев

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем приготовить вкусный итальянский яблочный пирог и все были в восторге. Если вы любите яблоки, этот пирог вам точно понравится. Простой, недорогой, ароматный, очень нежный и легкий в приготовлении.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яблоки 4-5 шт. (твердых сортов);

сок лимона 2 ст. л.;

масло сливочное растопленное 10–20 г (для поливки пирога).

Для теста:

яйца 3 шт.;

соль 1/4 ч. л.;

ванильный сахар 10 г;

сахар 50-60 г;

цедра 1 лимона;

молоко 100 мл.;

масло сливочное растопленное 25 г;

мука 120 г;

разрыхлитель 1 ч. л.;

корица 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками, сбрызнуть лимонным соком, хорошо перемешать.

Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать миксером яйца с солью, ванильным сахаром и сахаром. Добавить цедру лимона, молоко и растопленное сливочное масло, перемешать миксером.

Яблоки в тесте. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить муку, разрыхлитель, корицу и замешать тесто до однородности миксером. Добавить яблоки в тесто порциями и хорошо перемешать.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Размер формы 18 см. Форму застелить пергаментом, смазать сливочным маслом. Выложить яблоки с тестом порциями. Важно, чтобы ломтики яблок укладывались слоями. Выровнять, чтобы не было пустот. Полить растопленным маслом.

Кусочек яблочного пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС 60 минут. Дать полностью остыть, посыпать сахарной пудрой, порезать на порции.

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