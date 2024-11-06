Яблочный пирог "Италия" с нежным кремовым тестом — любимый рецепт итальянцев

Яблочный пирог "Италия" — любимый десерт итальянцев
Предлагаем приготовить вкусный итальянский яблочный пирог и все были в восторге. Если вы любите яблоки, этот пирог вам точно понравится. Простой, недорогой, ароматный, очень нежный и легкий в приготовлении.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яблоки 4-5 шт. (твердых сортов);
- сок лимона 2 ст. л.;
- масло сливочное растопленное 10–20 г (для поливки пирога).
Для теста:
- яйца 3 шт.;
- соль 1/4 ч. л.;
- ванильный сахар 10 г;
- сахар 50-60 г;
- цедра 1 лимона;
- молоко 100 мл.;
- масло сливочное растопленное 25 г;
- мука 120 г;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- корица 1 ч. л. (по желанию).
Способ приготовления
Яблоки очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками, сбрызнуть лимонным соком, хорошо перемешать.
Смешать миксером яйца с солью, ванильным сахаром и сахаром. Добавить цедру лимона, молоко и растопленное сливочное масло, перемешать миксером.
Добавить муку, разрыхлитель, корицу и замешать тесто до однородности миксером. Добавить яблоки в тесто порциями и хорошо перемешать.
Размер формы 18 см. Форму застелить пергаментом, смазать сливочным маслом. Выложить яблоки с тестом порциями. Важно, чтобы ломтики яблок укладывались слоями. Выровнять, чтобы не было пустот. Полить растопленным маслом.
Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС 60 минут. Дать полностью остыть, посыпать сахарной пудрой, порезать на порции.
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