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Яблочный пирог "Италия" — любимый десерт итальянцев

6 ноября 2024 03:21
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Яблочный пирог "Италия" с нежным кремовым тестом — любимый рецепт итальянцев
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем приготовить вкусный итальянский яблочный пирог и все были в восторге. Если вы любите яблоки, этот пирог вам точно понравится. Простой, недорогой, ароматный, очень нежный и легкий в приготовлении.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яблоки 4-5 шт. (твердых сортов);
  • сок лимона 2 ст. л.;
  • масло сливочное растопленное 10–20 г (для поливки пирога).

Для теста:

  • яйца 3 шт.;
  • соль 1/4 ч. л.;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сахар 50-60 г;
  • цедра 1 лимона;
  • молоко 100 мл.;
  • масло сливочное растопленное 25 г;
  • мука 120 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л.;
  • корица 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками, сбрызнуть лимонным соком, хорошо перемешать.

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Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать миксером яйца с солью, ванильным сахаром и сахаром. Добавить цедру лимона, молоко и растопленное сливочное масло, перемешать миксером.

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Яблоки в тесте. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить муку, разрыхлитель, корицу и замешать тесто до однородности миксером. Добавить яблоки в тесто порциями и хорошо перемешать.

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Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Размер формы 18 см. Форму застелить пергаментом, смазать сливочным маслом. Выложить яблоки с тестом порциями. Важно, чтобы ломтики яблок укладывались слоями. Выровнять, чтобы не было пустот. Полить растопленным маслом.

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Кусочек яблочного пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС 60 минут. Дать полностью остыть, посыпать сахарной пудрой, порезать на порции.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.

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