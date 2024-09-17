Яблучно-вівсяний пиріг без борошна та цукру — покроковий рецепт.

Пиріг на тарілці. Фото: Freepik

Хочете смачний та корисний десерт без зайвого клопоту? Яблучно-вівсяний пиріг без борошна та цукру — ідеальний вибір. Для цього пирога вам знадобляться лише три інгредієнти, а результат вразить своєю ніжністю та природною солодкістю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці 300 г;

яблука 5 шт (середній розмір, кисло-солодкий сорт);

яйця 3 шт;

розпушувач тіста 1 ч.л;

ваніль 1 ч.л;

мелена кориця 1 ч.л;

мускатний горіх.

Спосіб приготування

Яблука почистити і подрібнити на середні дольки. Перебити на п’юре. Додати корицю, ваніль і трішки мускатного горіха, перемішати. Три яйця і збит.

Пюре з яблук. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Вівсяні пластівці перебити і додати половину до яблучного п’юре. Перемішати лопаткой. Додати розпушувач тіста і решту вівсянки.

Пюре та яйця. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Форму застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Викласти тісто рівномірно. Зверху посипати грецькими горіхами, фініками і родзинками. Випікати при температурі 180 ºС 40-45 хвилин.

Приготування пирога. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

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