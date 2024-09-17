Яблучно-вівсяний пиріг без борошна та цукру — покроковий рецепт.

Яблучно-вівсяний пиріг без борошна та цукру — знадобиться всього три інгредієнта
Хочете смачний та корисний десерт без зайвого клопоту? Яблучно-вівсяний пиріг без борошна та цукру — ідеальний вибір. Для цього пирога вам знадобляться лише три інгредієнти, а результат вразить своєю ніжністю та природною солодкістю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці 300 г;
- яблука 5 шт (середній розмір, кисло-солодкий сорт);
- яйця 3 шт;
- розпушувач тіста 1 ч.л;
- ваніль 1 ч.л;
- мелена кориця 1 ч.л;
- мускатний горіх.
Спосіб приготування
Яблука почистити і подрібнити на середні дольки. Перебити на п’юре. Додати корицю, ваніль і трішки мускатного горіха, перемішати. Три яйця і збит.
Вівсяні пластівці перебити і додати половину до яблучного п’юре. Перемішати лопаткой. Додати розпушувач тіста і решту вівсянки.
Форму застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Викласти тісто рівномірно. Зверху посипати грецькими горіхами, фініками і родзинками. Випікати при температурі 180 ºС 40-45 хвилин.
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