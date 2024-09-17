Яблочно-овсяной пирог без муки и сахара – пошаговый рецепт.

Яблочно-овсяный пирог без муки и сахара — понадобится всего три ингредиента
Хотите вкусный и полезный десерт без лишних хлопот? Яблочно-овсяный пирог без муки и сахара — идеальный выбор. Для этого пирога вам понадобятся всего три ингредиента, а результат поразит своей нежностью и природной сладостью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья 300 г;
- яблоки 5 шт (средний размер, кисло-сладкий сорт);
- яйца 3 шт;
- разрыхлитель теста 1 ч.л;
- ваниль 1 ч.л;
- молотая корица 1 ч.л;
- мускатный орех.
Способ приготовления
Яблоки почистить и размельчить на средние дольки. Перебить на пьюре. Добавить корицу, ваниль и немного мускатного ореха, перемешать. Три яйца и взбить.
Овсяные хлопья перебить и добавить половину к яблочному пьюре. Перемешать лопаткой. Добавить разрыхлитель теста и оставшуюся овсянку.
Форму застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Выложить тесто равномерно. Сверху посыпать грецкими орехами, финиками и изюмом. Выпекать при температуре 180 ºС 40-45 минут.
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