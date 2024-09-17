Яблочно-овсяной пирог без муки и сахара – пошаговый рецепт.

Пирог на тарелке. Фото: Freepik

Хотите вкусный и полезный десерт без лишних хлопот? Яблочно-овсяный пирог без муки и сахара — идеальный выбор. Для этого пирога вам понадобятся всего три ингредиента, а результат поразит своей нежностью и природной сладостью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья 300 г;

яблоки 5 шт (средний размер, кисло-сладкий сорт);

яйца 3 шт;

разрыхлитель теста 1 ч.л;

ваниль 1 ч.л;

молотая корица 1 ч.л;

мускатный орех.

Способ приготовления

Яблоки почистить и размельчить на средние дольки. Перебить на пьюре. Добавить корицу, ваниль и немного мускатного ореха, перемешать. Три яйца и взбить.

Пюре из яблок. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Овсяные хлопья перебить и добавить половину к яблочному пьюре. Перемешать лопаткой. Добавить разрыхлитель теста и оставшуюся овсянку.

Пюре и яйца. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Форму застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Выложить тесто равномерно. Сверху посыпать грецкими орехами, финиками и изюмом. Выпекать при температуре 180 ºС 40-45 минут.

Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

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