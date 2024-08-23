Яблучно-вівсяний пиріг — покроковий рецепт

Яблучно-вівсяний пиріг — без борошна,без цукру, потрібно лише 3 інгредієнти
Яблучно-вівсяний пиріг — це ідеальний вибір для тих, хто шукає корисний та смачний десерт без зайвих калорій. Без борошна і без цукру, цей пиріг потребує лише трьох інгредієнтів, але дарує неймовірний смак і ніжну текстуру. Швидкий у приготуванні та ідеальний для будь-якої пори дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці 300 г;
- яблука 5 шт.(середній розмір, кисло-солодкий сорт);
- яйця 3 шт;
- розпушович тіста 1 ч.л;
- ваніль 1 ч.л;
- мелена кориця 1 ч.л;
- мускатний горіх дрібка.
Спосіб приготування
Яблука потрібно почистити і нарізати на середні дольки, потім перебити в пюре. До пюре додати корицю, ваніль і трішки мускатного горіха, після чого все ретельно перемішати. Окремо розбити 3 яйця і збити їх вінчиком.
Вівсяні пластівці перебивають у борошно і додати половину до яблучного пюре, перемішуючи масу лопаткою. Далі додати розпушувач та решту вівсяного борошна, знову перемішуючи.
Форму для випікання застелити пергаментом і змастити вершковим маслом.
Тісто викласти у форму, розправляючи рівномірно лопаткою. Зверху посипати грецькими горіхами, фініками та родзинками. Випікати при температурі 180 ºС протягом 40-45 хвилин.
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