Яблочно-овсяной пирог – пошаговый рецепт

Яблочно-овсяной пирог — без муки, без сахара, нужно всего 3 ингредиента
Яблочно-овсяной пирог — это идеальный выбор для тех, кто ищет полезный и вкусный десерт без лишних калорий. Без муки и без сахара, этот пирог нуждается только в трех ингредиентах, но дарит невероятный вкус и нежную текстуру. Быстрый в приготовлении и идеальный для любого времени дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья 300 г;
- яблоки 5 шт.(средний размер, кисло-сладкий сорт);
- яйца 3 шт;
- разрыхлитель теста 1 ч.л;
- ваниль 1 ч.л;
- молотая корица 1 ч.л;
- мускатный орех щепотка.
Способ приготовления
Яблоки нужно почистить и нарезать на средние дольки, затем перебить в пюре. К пюре добавить корицу, ваниль и немного мускатного ореха, после чего все тщательно перемешать. Отдельно разбить 3 яйца и взбить их венчиком.
Овсяные хлопья перебить в муку и добавить половину в яблочное пюре, перемешивая массу лопаткой. Далее добавить разрыхлитель и остальную овсяную муку, снова перемешивая.
Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать сливочным маслом.
Тесто выложить в форму, расправляя равномерно лопаткой. Сверху посыпать грецкими орехами, финиками и изюмом. Выпекать при температуре 180 °С в течение 40-45 минут.
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