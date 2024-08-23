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Яблочно-овсяной пирог — без муки, без сахара, нужно всего 3 ингредиента

23 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Яблочно-овсяной пирог – пошаговый рецепт
Яблочно-овсяный пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Яблочно-овсяной пирог — это идеальный выбор для тех, кто ищет полезный и вкусный десерт без лишних калорий. Без муки и без сахара, этот пирог нуждается только в трех ингредиентах, но дарит невероятный вкус и нежную текстуру. Быстрый в приготовлении и идеальный для любого времени дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • овсяные хлопья 300 г;
  • яблоки 5 шт.(средний размер, кисло-сладкий сорт);
  • яйца 3 шт;
  • разрыхлитель теста 1 ч.л;
  • ваниль 1 ч.л;
  • молотая корица 1 ч.л;
  • мускатный орех щепотка.

Способ приготовления

Яблоки нужно почистить и нарезать на средние дольки, затем перебить в пюре. К пюре добавить корицу, ваниль и немного мускатного ореха, после чего все тщательно перемешать. Отдельно разбить 3 яйца и взбить их венчиком.

рецепт полезного пирога
Яблочное пюре и корица. Фото: YouTube @twinskitchen76

Овсяные хлопья перебить в муку и добавить половину в яблочное пюре, перемешивая массу лопаткой. Далее добавить разрыхлитель и остальную овсяную муку, снова перемешивая.

рецепт полезного пирога с яблоками
Молотая овсянка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать сливочным маслом.

рецепт полезного пирога с яблоками и овсянкой
Овсяный пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Тесто выложить в форму, расправляя равномерно лопаткой. Сверху посыпать грецкими орехами, финиками и изюмом. Выпекать при температуре 180 °С в течение 40-45 минут.

рецепт пирога с яблоками и овсянкой
Готовый пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

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