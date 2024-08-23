Яблочно-овсяной пирог – пошаговый рецепт

Яблочно-овсяный пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Яблочно-овсяной пирог — это идеальный выбор для тех, кто ищет полезный и вкусный десерт без лишних калорий. Без муки и без сахара, этот пирог нуждается только в трех ингредиентах, но дарит невероятный вкус и нежную текстуру. Быстрый в приготовлении и идеальный для любого времени дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья 300 г;

яблоки 5 шт.(средний размер, кисло-сладкий сорт);

яйца 3 шт;

разрыхлитель теста 1 ч.л;

ваниль 1 ч.л;

молотая корица 1 ч.л;

мускатный орех щепотка.

Способ приготовления

Яблоки нужно почистить и нарезать на средние дольки, затем перебить в пюре. К пюре добавить корицу, ваниль и немного мускатного ореха, после чего все тщательно перемешать. Отдельно разбить 3 яйца и взбить их венчиком.

Яблочное пюре и корица. Фото: YouTube @twinskitchen76

Овсяные хлопья перебить в муку и добавить половину в яблочное пюре, перемешивая массу лопаткой. Далее добавить разрыхлитель и остальную овсяную муку, снова перемешивая.

Молотая овсянка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать сливочным маслом.

Овсяный пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Тесто выложить в форму, расправляя равномерно лопаткой. Сверху посыпать грецкими орехами, финиками и изюмом. Выпекать при температуре 180 °С в течение 40-45 минут.

Готовый пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

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