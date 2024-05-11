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Ягідний пиріг з ніжним йогуртовим суфле до Дня матері

11 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати до Дня матері — рецепт ягідного пирога з фото
Ягідний пиріг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Перевірений смачний рецепт для святкового столу. Як завжди, після солоних страв, хочеться скуштувати щось солодке. Пропонуємо рецепт легкого та надзвичайно смачного ягідного пирога зі йогуртовим суфле.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 220 г борошна (11 ст. л. без гірки);
  • 130 г вершкового масла (жирністю 82%);
  • 60 г жовтка (3 шт);
  • 50 г цукрової пудри (2 ст. л. з гіркою);
  • 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);
  • сіль.

Ягідна начинка:

  • 200 г ягід (малина та чорниця);
  • 20 г цукру ( 1 ст. л. без гірки);
  • 15 г кукурудзяного крохмалю (1,5 ч. л.).

Йогуртове суфле:

  • 350 г білого йогурту (жирністю 3%);
  • 90 г білка (3 шт);
  • 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
  • 40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.);
  • ваніль або ванільний цукор.

Спосіб приготування

Змішуємо, борошно, розпушувач, цукрову пудру та сіль. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо велику плоску ємність, висипаємо туди всі сухі інгредієнти та натираємо масло на дрібній терці. Перемішуємо, маємо отримати крихту.

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо жовтки та продовжуємо замішувати тісто. Ділимо тісто на 1/4 та 3/4. 1/4 частину тіста обгортаємо харчовою плівкою та відправляємо в морозильну камеру. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо роз'ємну форму діаметром 21-22 см. Кладемо на дно форми пергамент. З міста робимо дно та борт. Тісто можна розподілити за допомогою склянки. Ставимо форму з тістом в морозильну камеру.

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Ягідна начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо ягідну начинку. Змішуємо в сотейнику: ягоди, цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо на плиту та постійно помішуючи доводимо до кипіння. Крохмаль має заваритися. Переливаємо начинку в іншу ємність, вона має охолонути.

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Йогуртове суфле. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо йогуртове суфле. Збиваємо білок в чаші комбайна до утворення піни. Додаємо цукор та продовжуємо збивати до стійких піків.  За допомогою сита додаємо кукурудзяний крохмаль та обережно перемішуємо. Додаємо білий густий йогурт та делікатно перемішуємо. Суфле має лишитись ніжним та повітряним.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Збираємо пиріг. Беремо форму з тістом, на дно викладаємо ягідну начинку.  Зверху викладаємо ніжне йогуртове суфле та розрівнюємо його за допомогою ложки. Дістаємо з морозильної камери 1/4 тіста, натираємо на терці та викладаємо поверх суфле.

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Готовий пиргіг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікаємо пиріг в розігрітій духовці до 170 ºС з конвенцією 45-50 хвилин. Знімаємо форму та присипаємо цукровою пудрою.

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитись із рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин.

пиріг
десерт
рецепти
випічка
День матері

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