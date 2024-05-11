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Ягодный пирог с нежным йогуртовым суфле ко Дню матери

11 мая 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить ко Дню матери – рецепт ягодного пирога с фото
Ягодный пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Проверенный вкусный рецепт для праздничного стола. Как всегда, после соленых блюд хочется отведать что-нибудь сладкое. Предлагаем рецепт легкого и вкуснейшего ягодного пирога с йогуртовым суфле.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 220 г муки (11 ст. л. без горки);
  • 130 г сливочного масла (жирностью 82%);
  • 60 г желтка (3 шт.);
  • 50 г сахарной пудры (2 ст. л. с горкой);
  • 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
  • соль.

Ягодная начинка:

  • 200 г ягод (малина и черника);
  • 20 г сахара (1 ст. л. без горки);
  • 15 г кукурузного крахмала (1,5 ч. л.).

Йогуртовое суфле:

  • 350 г белого йогурта (жирностью 3%);
  • 90 г белка (3 шт.);
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
  • 40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.);
  • ваниль или ванильный сахар.

Способ приготовления

Смешиваем муку, разрыхлитель, сахарную пудру и соль.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем большую плоскую емкость, высыпаем все сухие ингредиенты и натираем масло на мелкой терке. Перемешиваем, должны получить крошку.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем желтки и продолжаем замешивать тесто. Делим тесто на 1/4 и 3/4. 1/4 часть теста обертываем пищевой пленкой и отправляем в морозильную камеру.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем разъемную форму диаметром 21-22 см. Кладем на дно формы пергамент. Из теста делаем дно и борт. Тесто можно распределить с помощью стакана. Ставим форму с тестом в морозильную камеру.

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Ягодная начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим ягодную начинку. Смешиваем в сотейнике: ягоды, сахар и кукурузный крахмал. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Крахмал должен завариться. Переливаем начинку в другую емкость, она должна остыть.

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Йогуртовое суфле. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим йогуртовое суфле. Взбиваем белок в чаше комбайна до образования пены. Добавляем сахар и продолжаем взбивать до стойких пиков. С помощью сита добавляем кукурузный крахмал и осторожно перемешиваем. Добавляем густой белый йогурт и деликатно перемешиваем. Суфле должно остаться нежным и воздушным.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Собираем пирог. Берем форму с тестом, на дно выкладываем ягодную начинку. Сверху выкладываем нежное йогуртовое суфле и разравниваем с помощью ложки. Достаем из морозильной камеры 1/4 теста, натираем на терке и выкладываем поверх суфле.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекаем пирог в разогретой духовке до 170 ºС с конвенцией 45-50 минут. Снимаем форму и присыпаем сахарной пудрой.

Раньше мы писали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут.

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рецепты
выпечка
День матери

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