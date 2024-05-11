Что приготовить ко Дню матери – рецепт ягодного пирога с фото

Ягодный пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Проверенный вкусный рецепт для праздничного стола. Как всегда, после соленых блюд хочется отведать что-нибудь сладкое. Предлагаем рецепт легкого и вкуснейшего ягодного пирога с йогуртовым суфле.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

220 г муки (11 ст. л. без горки);

130 г сливочного масла (жирностью 82%);

60 г желтка (3 шт.);

50 г сахарной пудры (2 ст. л. с горкой);

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);

соль.

Ягодная начинка:

200 г ягод (малина и черника);

20 г сахара (1 ст. л. без горки);

15 г кукурузного крахмала (1,5 ч. л.).

Йогуртовое суфле:

350 г белого йогурта (жирностью 3%);

90 г белка (3 шт.);

100 г сахара (4 ст. л. с горкой);

40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.);

ваниль или ванильный сахар.

Способ приготовления

Смешиваем муку, разрыхлитель, сахарную пудру и соль.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем большую плоскую емкость, высыпаем все сухие ингредиенты и натираем масло на мелкой терке. Перемешиваем, должны получить крошку.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем желтки и продолжаем замешивать тесто. Делим тесто на 1/4 и 3/4. 1/4 часть теста обертываем пищевой пленкой и отправляем в морозильную камеру.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем разъемную форму диаметром 21-22 см. Кладем на дно формы пергамент. Из теста делаем дно и борт. Тесто можно распределить с помощью стакана. Ставим форму с тестом в морозильную камеру.

Ягодная начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим ягодную начинку. Смешиваем в сотейнике: ягоды, сахар и кукурузный крахмал. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Крахмал должен завариться. Переливаем начинку в другую емкость, она должна остыть.

Йогуртовое суфле. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим йогуртовое суфле. Взбиваем белок в чаше комбайна до образования пены. Добавляем сахар и продолжаем взбивать до стойких пиков. С помощью сита добавляем кукурузный крахмал и осторожно перемешиваем. Добавляем густой белый йогурт и деликатно перемешиваем. Суфле должно остаться нежным и воздушным.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Собираем пирог. Берем форму с тестом, на дно выкладываем ягодную начинку. Сверху выкладываем нежное йогуртовое суфле и разравниваем с помощью ложки. Достаем из морозильной камеры 1/4 теста, натираем на терке и выкладываем поверх суфле.

Готовый пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекаем пирог в разогретой духовке до 170 ºС с конвенцией 45-50 минут. Снимаем форму и присыпаем сахарной пудрой.

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