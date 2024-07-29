Рецепт яєчних конвертиків із сиром та шинкою на сніданок — покрокове приготування

Яєчні конвертики. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Конвертики за цим рецептом готуються неймовірно швидко і виходять дивовижно смачними, в них чудове поєднання тонкого яєчного млинця , шинки, зелені і розплавленого сиру. Ця страва ідеально підходить на сніданок чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Natasha Parkhomenko.

Читайте також:

Вам знадобиться:

5 яєць;

150 г сиру;

150 г шинки;

свіжа петрушка;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

соняшникова рафінована олія.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати шинку, натерти сир та нарізати петрушку.

Шинка та сир. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Яйця необхідно перемішати із сіллю та перцем. З яєчної маси робимо млинець, смажимо з одного боку і перевертаємо. У середину кладемо начинку.

Приготування конвертів. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Потім лопаткою робимо конверт. Смажимо ще раз з усіх боків.

Конверт із начинкою. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

У такий спосіб готуємо всі конвертики. Подавати можна з будь-яким соусом.

Готові конвертики із начинкою. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.