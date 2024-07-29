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Яєчні конвертики з сиром та шинкою на сніданок

29 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт яєчних конвертиків із сиром та шинкою на сніданок — покрокове приготування
Яєчні конвертики. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Конвертики за цим рецептом готуються неймовірно швидко і виходять дивовижно смачними, в них чудове поєднання тонкого яєчного млинця , шинки, зелені і розплавленого сиру. Ця страва ідеально підходить на сніданок чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Natasha Parkhomenko.

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Вам знадобиться:

  • 5 яєць;
  • 150 г сиру;
  • 150 г шинки;
  • свіжа петрушка;
  • сіль, перець чорний мелений за смаком;
  • соняшникова рафінована олія.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати шинку, натерти сир та нарізати петрушку.

приготування сніданку з яєць та шинки
Шинка та сир. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Яйця необхідно перемішати із сіллю та перцем. З яєчної маси робимо млинець, смажимо з одного боку і перевертаємо. У середину кладемо начинку.

що приготувати на сніданок
Приготування конвертів. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Потім лопаткою робимо конверт. Смажимо ще раз з усіх боків.

рецепт сніданку з яєць
Конверт із начинкою. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

У такий спосіб готуємо всі конвертики. Подавати можна з будь-яким соусом.

смачний рецепт сніданку з яєць
Готові конвертики із начинкою. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

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