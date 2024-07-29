Рецепт яєчних конвертиків із сиром та шинкою на сніданок — покрокове приготування

Яєчні конвертики з сиром та шинкою на сніданок
Конвертики за цим рецептом готуються неймовірно швидко і виходять дивовижно смачними, в них чудове поєднання тонкого яєчного млинця , шинки, зелені і розплавленого сиру. Ця страва ідеально підходить на сніданок чи вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Natasha Parkhomenko.
Вам знадобиться:
- 5 яєць;
- 150 г сиру;
- 150 г шинки;
- свіжа петрушка;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- соняшникова рафінована олія.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати шинку, натерти сир та нарізати петрушку.
Яйця необхідно перемішати із сіллю та перцем. З яєчної маси робимо млинець, смажимо з одного боку і перевертаємо. У середину кладемо начинку.
Потім лопаткою робимо конверт. Смажимо ще раз з усіх боків.
У такий спосіб готуємо всі конвертики. Подавати можна з будь-яким соусом.
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