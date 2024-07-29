Рецепт яичных конвертиков с сыром и ветчиной на завтрак — пошаговое приготовление

Яичные конвертики. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Конвертики по этому рецепту готовятся невероятно быстро и получаются изумительно вкусными, в них чудесное сочетание тонкого яичного блинчика, ветчины, зелени и расплавленного сыра. Это блюдо идеально подходит на завтрак или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Natasha Parkhomenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

5 яиц;

150 г. сыра;

150 г. ветчины;

свежая петрушка;

соль, перец черный молотый по вкусу;

подсолнечное рафинированное масло.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать ветчину, натереть сыр и нарезать петрушку.

Ветчина и сыр. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Яйца необходимо перемешать с солью и перцем. Из яичной массы делаем блин, жарим с одной стороны и переворачиваем. В середину кладем начинку.

Приготовление конвертиков. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Затем лопаткой делаем конверт. Жарим еще раз со всех сторон.

Конверт с начинкой. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Таким образом готовим конвертики. Подавать можно с любым соусом.

Готовые конвертики с начинкой. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.