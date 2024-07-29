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Яичные конвертики с сыром и ветчиной на завтрак

29 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт яичных конвертиков с сыром и ветчиной на завтрак — пошаговое приготовление
Яичные конвертики. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Конвертики по этому рецепту готовятся невероятно быстро и получаются изумительно вкусными, в них чудесное сочетание тонкого яичного блинчика, ветчины, зелени и расплавленного сыра. Это блюдо идеально подходит на завтрак или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Natasha Parkhomenko

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Вам понадобится: 

  • 5 яиц;
  • 150 г. сыра;
  • 150 г. ветчины;
  • свежая петрушка;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • подсолнечное рафинированное масло.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать ветчину, натереть сыр и нарезать петрушку. 

приготовление завтрака из яиц и ветчины
Ветчина и сыр. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Яйца необходимо перемешать с солью и перцем. Из яичной массы делаем блин, жарим с одной стороны и переворачиваем. В середину кладем начинку. 

что приготовить на завтрак
Приготовление конвертиков. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Затем лопаткой делаем конверт. Жарим еще раз со всех сторон. 

рецепт завтрака из яиц
Конверт с начинкой. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Таким образом готовим конвертики. Подавать можно с любым соусом. 

вкусный рецепт завтрака из яиц
Готовые конвертики с начинкой. Фото: YouTube @NatashaParkhomenko

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты яйца ветчина сыр идея для завтрака

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