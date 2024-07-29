Рецепт яичных конвертиков с сыром и ветчиной на завтрак — пошаговое приготовление

Яичные конвертики с сыром и ветчиной на завтрак
Конвертики по этому рецепту готовятся невероятно быстро и получаются изумительно вкусными, в них чудесное сочетание тонкого яичного блинчика, ветчины, зелени и расплавленного сыра. Это блюдо идеально подходит на завтрак или ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Natasha Parkhomenko.
Вам понадобится:
- 5 яиц;
- 150 г. сыра;
- 150 г. ветчины;
- свежая петрушка;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- подсолнечное рафинированное масло.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать ветчину, натереть сыр и нарезать петрушку.
Яйца необходимо перемешать с солью и перцем. Из яичной массы делаем блин, жарим с одной стороны и переворачиваем. В середину кладем начинку.
Затем лопаткой делаем конверт. Жарим еще раз со всех сторон.
Таким образом готовим конвертики. Подавать можно с любым соусом.
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