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Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

20 січня 2025 12:10
Марина Євтягіна - Редактор
Салат із яєць і ще 3 інгредієнтів — рецепт за 2 хвилини, який підкорить усіх
Варені яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат, який готується за дві хвилини і викликає захват з першої ложки. Простий набір інгредієнтів — яйця, і ще три компоненти, що завжди знайдуться вдома. Ідеальний варіант для швидкої вечері чи перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • крабові палички — 200 г;
  • корейська морква — 150 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування

Натерти плавлений сирок на великій тертці. Нарізати яйця кубиками. Розділити крабові палички на волокна й викласти в салат.

Додати корейську моркву. Пропустити часник через прес і додати до салату (за бажанням, часник можна не додавати).

швидкий та смачний салат
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом і ретельно перемішати. Салат виходить швидким і бюджетним, ідеально підходить для перекусу чи вечері.

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Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

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А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти яйця салат морква по-корейськи крабові палички

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11:52 Меланія Трамп представила власний мемкоїн — скільки коштує монета

11:21 Болгарин на Одещині робив українцям паспорти Молдови

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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