Салат із яєць і ще 3 інгредієнтів — рецепт за 2 хвилини, який підкорить усіх

Варені яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Салат, який готується за дві хвилини і викликає захват з першої ложки. Простий набір інгредієнтів — яйця, і ще три компоненти, що завжди знайдуться вдома. Ідеальний варіант для швидкої вечері чи перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

плавлений сирок — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

крабові палички — 200 г;

корейська морква — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування

Натерти плавлений сирок на великій тертці. Нарізати яйця кубиками. Розділити крабові палички на волокна й викласти в салат.

Додати корейську моркву. Пропустити часник через прес і додати до салату (за бажанням, часник можна не додавати).

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом і ретельно перемішати. Салат виходить швидким і бюджетним, ідеально підходить для перекусу чи вечері.

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