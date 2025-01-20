Салат із яєць і ще 3 інгредієнтів — рецепт за 2 хвилини, який підкорить усіх

Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися
Салат, який готується за дві хвилини і викликає захват з першої ложки. Простий набір інгредієнтів — яйця, і ще три компоненти, що завжди знайдуться вдома. Ідеальний варіант для швидкої вечері чи перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- плавлений сирок — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- крабові палички — 200 г;
- корейська морква — 150 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик.
Спосіб приготування
Натерти плавлений сирок на великій тертці. Нарізати яйця кубиками. Розділити крабові палички на волокна й викласти в салат.
Додати корейську моркву. Пропустити часник через прес і додати до салату (за бажанням, часник можна не додавати).
Заправити салат майонезом і ретельно перемішати. Салат виходить швидким і бюджетним, ідеально підходить для перекусу чи вечері.
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