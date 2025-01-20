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Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

20 января 2025 12:10
Марина Евтягина - Редактор
Салат из яиц и еще 3 ингредиентов — рецепт за 2 минуты, который покорит всех
Вареные яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат, который готовится за две минуты и вызывает восторг с первой ложки. Простой набор ингредиентов — яйца, и еще три компонента, которые всегда найдутся дома. Идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • плавленый сырок — 1 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • крабовые палочки — 200 г;
  • корейская морковь — 150 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Натереть плавленый сырок на крупной терке. Нарезать яйца кубиками. Разделить крабовые палочки на волокна и выложить в салат.

Добавить корейскую морковь. Пропустить чеснок через пресс и добавить к салату (по желанию, чеснок можно не добавлять).

быстрый и вкусный салат
Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом и тщательно перемешать. Салат получается быстрым и бюджетным, идеально подходит для перекуса или ужина.

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рецепты яйца салат морковь по-корейски крабовые палочки

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12:23 В Киеве мужчина побил авто полиции — как его наказал суд

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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