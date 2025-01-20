Салат из яиц и еще 3 ингредиентов — рецепт за 2 минуты, который покорит всех

Вареные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Салат, который готовится за две минуты и вызывает восторг с первой ложки. Простой набор ингредиентов — яйца, и еще три компонента, которые всегда найдутся дома. Идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

плавленый сырок — 1 шт.

яйца — 2 шт.

крабовые палочки — 200 г;

корейская морковь — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Натереть плавленый сырок на крупной терке. Нарезать яйца кубиками. Разделить крабовые палочки на волокна и выложить в салат.

Добавить корейскую морковь. Пропустить чеснок через пресс и добавить к салату (по желанию, чеснок можно не добавлять).

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом и тщательно перемешать. Салат получается быстрым и бюджетным, идеально подходит для перекуса или ужина.

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