Салат из яиц и еще 3 ингредиентов — рецепт за 2 минуты, который покорит всех

Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться
Салат, который готовится за две минуты и вызывает восторг с первой ложки. Простой набор ингредиентов — яйца, и еще три компонента, которые всегда найдутся дома. Идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- плавленый сырок — 1 шт.
- яйца — 2 шт.
- крабовые палочки — 200 г;
- корейская морковь — 150 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления
Натереть плавленый сырок на крупной терке. Нарезать яйца кубиками. Разделить крабовые палочки на волокна и выложить в салат.
Добавить корейскую морковь. Пропустить чеснок через пресс и добавить к салату (по желанию, чеснок можно не добавлять).
Заправить салат майонезом и тщательно перемешать. Салат получается быстрым и бюджетным, идеально подходит для перекуса или ужина.
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