Як подати дешевий салат на святковий стіл, щоб він виглядав як дорогий делікатес

Святковий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Здивуйте гостей своєю креативністю. Навіть найпростіший салат можна перетворити на справжній кулінарний витвір. Ми розповімо, як надати вашій страві святкового вигляду, щоб вона стала головною прикрасою столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

оселедець слабосолений — 230 г;

картопля — 300 г;

морква — 300 г;

буряк — 300 г;

цибуля ріпчаста — 60 г;

кріп — 7 г;

желатин — 15 г;

вода — 90 мл.;

майонез — 100 г.

Спосіб приготування

Відварити овочі у шкірці заздалегідь. Варити в одній ємності, виймати по мірі готовності. Залити желатин вказаною кількістю води, перемішати, залишити на 10-15 хвилин для набухання.

Желатин у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити головку цибулі, нарізати дрібними кубиками, змішати з подрібненим кропом, додати 1 ст.л. майонезу, ретельно перемішати.

Цибуля та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити та очистити овочі після варіння. Натрити картоплю, моркву і буряк на дрібній тертці, розподілити по трьох окремих тарілках. До буряків і моркви додати по 1 ст.л. майонезу, до картоплі — 2 ст.л., перемішати.

Овочі з майонезом. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти набряклий желатин на водяній бані або в мікрохвильовці до розчинення, не доводячи до кипіння. Остудити. Розділити желатин між овочами, додати 1 ст.л. у цибулю, ретельно перемішати.

Оселедець та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Застелити прямокутну дошку харчовою плівкою. Викласти смужки буряка, картоплі й моркви, формуючи полотно. Для цього використовувати чайну ложку або кондитерський мішок.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Обробити оселедець на філе, видалити кістки. Нарізати рибу кубиками, викласти на середину овочевого полотна. Додати цибулю із зеленню поверх оселедця.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Згорнути овочеве полотно у щільний рулет за допомогою харчової плівки. Надавати рулету правильну форму. Відправити рулет у холодильник на 6 годин для застигання. Нарізати рулет на порційні шматочки.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів'є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025.

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.

Ще ми писали про рецепт новорічного салату з крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.