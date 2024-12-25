Как подать дешевый салат на праздничный стол, чтобы он выглядел как дорогой деликатес

Праздничный салат. Фото: gospodynka.com.ua

Удивите гостей своей креативностью. Даже самый простой салат можно превратить в настоящее кулинарное произведение. Мы расскажем, как придать вашему блюду праздничный вид, чтобы оно стало главным украшением стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka .

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Вам понадобится:

сельдь слабосоленая — 230 г;

картофель — 300 г;

морковь — 300 г;

свекла — 300 г;

лук репчатый — 60 г;

укроп — 7 г;

желатин — 15 г;

вода — 90 мл.;

майонез — 100 г.

Способ приготовления

Отварить овощи в кожуре заранее. Варить в одной емкости, вынимать по мере готовности. Залить желатин указанным количеством воды, перемешать, оставить на 10-15 минут для набухания.

Желатин в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить головку лука, порезать маленькими кубиками, смешать с размельченным укропом, добавить 1 ст.л. майонеза, тщательно перемешать.

Лук и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить и очистить овощи после варки. Натрите картофель, морковь и свеклу на мелкой терке, распределите по трем отдельным тарелкам. К свекле и моркови добавить по 1 ст.л. майонеза, к картофелю — 2 ст.л., перемешать.

Овощи с майонезом. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть набухший желатин на водяной бане или в микроволновке до растворения, не доводя до кипения. Остудить. Разделить желатин между овощами, добавить 1 ст.л. в лук, тщательно перемешать.

Сельдь и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Застлать прямоугольную доску пищевой пленкой. Выложить полоски свеклы, картофеля и моркови, формируя холст. Для этого использовать чайную ложку или кондитерский мешок.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Разделать сельдь на филе, удалить кости. Нарезать рыбу кубиками, выложить на середину овощного холста. Добавить лук с зеленью поверх сельди.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Свернуть овощное полотно в плотный рулет с помощью пищевой пленки. Придавать рулету правильную форму. Отправить рулет в холодильник на 6 часов для застывания. Нарезать рулет на порционные кусочки.

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