Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Как дорогой деликатес – изысканная подача дешевого салата на НР arrow

Как дорогой деликатес – изысканная подача дешевого салата на НР

25 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Как подать дешевый салат на праздничный стол, чтобы он выглядел как дорогой деликатес
Праздничный салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Удивите гостей своей креативностью. Даже самый простой салат можно превратить в настоящее кулинарное произведение. Мы расскажем, как придать вашему блюду праздничный вид, чтобы оно стало главным украшением стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka .

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сельдь слабосоленая — 230 г;
  • картофель — 300 г;
  • морковь — 300 г;
  • свекла — 300 г;
  • лук репчатый — 60 г;
  • укроп — 7 г;
  • желатин — 15 г;
  • вода — 90 мл.;
  • майонез — 100 г.

Способ приготовления

Отварить овощи в кожуре заранее. Варить в одной емкости, вынимать по мере готовности. Залить желатин указанным количеством воды, перемешать, оставить на 10-15 минут для набухания.

null
Желатин в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить головку лука, порезать маленькими кубиками, смешать с размельченным укропом, добавить 1 ст.л. майонеза, тщательно перемешать.

null
Лук и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить и очистить овощи после варки. Натрите картофель, морковь и свеклу на мелкой терке, распределите по трем отдельным тарелкам. К свекле и моркови добавить по 1 ст.л. майонеза, к картофелю — 2 ст.л., перемешать.

null
Овощи с майонезом. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть набухший желатин на водяной бане или в микроволновке до растворения, не доводя до кипения. Остудить. Разделить желатин между овощами, добавить 1 ст.л. в лук, тщательно перемешать.

null
Сельдь и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Застлать прямоугольную доску пищевой пленкой. Выложить полоски свеклы, картофеля и моркови, формируя холст. Для этого использовать чайную ложку или кондитерский мешок.

null
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Разделать сельдь на филе, удалить кости. Нарезать рыбу кубиками, выложить на середину овощного холста. Добавить лук с зеленью поверх сельди.

null
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Свернуть овощное полотно в плотный рулет с помощью пищевой пленки. Придавать рулету правильную форму. Отправить рулет в холодильник на 6 часов для застывания. Нарезать рулет на порционные кусочки.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025 .

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

салат рецепты селедка салат шуба Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:43 Небо прояснится ненадолго — прогноз погоды в Харькове на завтра

12:40 Российская ракета утром залетела на территорию Молдовы, — Санду

12:38 Ракета РФ над Румынией — в Минобороны страны отреагировали

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

12:35 Льготы для УБД в 2025 году — на что рассчитывать защитникам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:35 Россия ударила по Прикарпатью — в ГСЧС назвали последствия

12:33 В Одессе отключат отопление — кому подготовиться

12:33 Какао бьет рекорды — как рост цен опередил биткоин

12:20 Кто с 1 января не будет подлежать мобилизации — названы категории

12:16 На Курщине ракета попала в штаб 810 бригады морской пехоты

12:43 Небо прояснится ненадолго — прогноз погоды в Харькове на завтра

12:40 Российская ракета утром залетела на территорию Молдовы, — Санду

12:38 Ракета РФ над Румынией — в Минобороны страны отреагировали

12:35 Льготы для УБД в 2025 году — на что рассчитывать защитникам

12:35 Россия ударила по Прикарпатью — в ГСЧС назвали последствия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:33 В Одессе отключат отопление — кому подготовиться

12:33 Какао бьет рекорды — как рост цен опередил биткоин

12:20 Кто с 1 января не будет подлежать мобилизации — названы категории

12:16 На Курщине ракета попала в штаб 810 бригады морской пехоты

12:11 К использованию в ВСУ допустили новый украинский БпАК "Щедрик"

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине