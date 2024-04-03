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Як гарно пофарбувати яйця до Великодня без хімії — знадобиться чай каркаде

3 квітня 2024 13:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як пофарбувати сині яйця каркаде — покроковий рецепт
Яйця до Великодня. Фото: YouTube @OlhaChymych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Зовсім скоро Великдень, окрім приготування пасок, господині також замислюються, як гарно та оригінально пофарбувати крашанки. Пропонуємо вам простий спосіб з використанням чаю каркаде, такі яйця точно не залишаться без уваги. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ольга Чимич

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Вам знадобиться: 

  • яйця білі 5 шт;
  • цибулиння;
  • чай каркаде 80 г;
  • папір;
  • сіль;
  • оцет;
  • вода;
  • марля;
  • нитка. 

Спосіб приготування 

Для цього способу знадобляться яйця, папер, сіль, оцет та звичайна нитка. 

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Інгредієнти для фарбування. Фото: YouTube @OlhaChymych

Спочатку потрібно порізати листя цибулі та папір, його потрібно трохи менше, ніж цибулі. 

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Цибуля та папір. Фото: YouTube @OlhaChymych

Тепер беремо чисте яйце, спочатку його потрібно помістити у воду, потім у листя цибулі з папером та замотати в шматочок марлі, закріпити все ниткою. 

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Цибуля та папір. Фото: YouTube @OlhaChymych

Тепер в кастрюлю додати чай каркаде, оцет та покласти яйця. 

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Яйця в марлі. Фото: YouTube @OlhaChymych

Варити яйця потрібно протягом 10-12 хвилин та залишаємо до повного охолдження. 

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Яйця на плиті. Фото: YouTube @OlhaChymych

Охолоджені яйця дістати та розкриваємо марлю, прибираємо листя цибулі та папір. 

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Яйця в марлі. Фото: YouTube @OlhaChymych

Кожне яйце помити, протерти рушником та натерти рослинною олією. 

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Пофарбовані яйці. Фото: YouTube @OlhaChymych

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