Як пофарбувати сині яйця каркаде — покроковий рецепт

Як гарно пофарбувати яйця до Великодня без хімії — знадобиться чай каркаде
Зовсім скоро Великдень, окрім приготування пасок, господині також замислюються, як гарно та оригінально пофарбувати крашанки. Пропонуємо вам простий спосіб з використанням чаю каркаде, такі яйця точно не залишаться без уваги.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ольга Чимич.
Вам знадобиться:
- яйця білі 5 шт;
- цибулиння;
- чай каркаде 80 г;
- папір;
- сіль;
- оцет;
- вода;
- марля;
- нитка.
Спосіб приготування
Для цього способу знадобляться яйця, папер, сіль, оцет та звичайна нитка.
Спочатку потрібно порізати листя цибулі та папір, його потрібно трохи менше, ніж цибулі.
Тепер беремо чисте яйце, спочатку його потрібно помістити у воду, потім у листя цибулі з папером та замотати в шматочок марлі, закріпити все ниткою.
Тепер в кастрюлю додати чай каркаде, оцет та покласти яйця.
Варити яйця потрібно протягом 10-12 хвилин та залишаємо до повного охолдження.
Охолоджені яйця дістати та розкриваємо марлю, прибираємо листя цибулі та папір.
Кожне яйце помити, протерти рушником та натерти рослинною олією.
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