Як пофарбувати сині яйця каркаде — покроковий рецепт

Яйця до Великодня. Фото: YouTube @OlhaChymych

Зовсім скоро Великдень, окрім приготування пасок, господині також замислюються, як гарно та оригінально пофарбувати крашанки. Пропонуємо вам простий спосіб з використанням чаю каркаде, такі яйця точно не залишаться без уваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ольга Чимич.

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Вам знадобиться:

яйця білі 5 шт;

цибулиння;

чай каркаде 80 г;

папір;

сіль;

оцет;

вода;

марля;

нитка.

Спосіб приготування

Для цього способу знадобляться яйця, папер, сіль, оцет та звичайна нитка.

Інгредієнти для фарбування. Фото: YouTube @OlhaChymych

Спочатку потрібно порізати листя цибулі та папір, його потрібно трохи менше, ніж цибулі.

Цибуля та папір. Фото: YouTube @OlhaChymych

Тепер беремо чисте яйце, спочатку його потрібно помістити у воду, потім у листя цибулі з папером та замотати в шматочок марлі, закріпити все ниткою.

Цибуля та папір. Фото: YouTube @OlhaChymych

Тепер в кастрюлю додати чай каркаде, оцет та покласти яйця.

Яйця в марлі. Фото: YouTube @OlhaChymych

Варити яйця потрібно протягом 10-12 хвилин та залишаємо до повного охолдження.

Яйця на плиті. Фото: YouTube @OlhaChymych

Охолоджені яйця дістати та розкриваємо марлю, прибираємо листя цибулі та папір.

Яйця в марлі. Фото: YouTube @OlhaChymych

Кожне яйце помити, протерти рушником та натерти рослинною олією.

Пофарбовані яйці. Фото: YouTube @OlhaChymych

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