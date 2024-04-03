Как покрасить синие яйца каркаде – пошаговый рецепт

Пасхальные яйца. Фото: YouTube @OlhaChymych

Совсем скоро Пасха, кроме приготовления куличей, хозяйки задумываются, как красиво и оригинально покрасить пасхальные яйца. Предлагаем вам простой способ с использованием чая каркаде, такие яйца точно не останутся без внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ольга Чимич.

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Вам понадобится:

яйца белые 5 шт;

луковица;

чай каркаде 80 г;

бумага;

соль;

уксус;

вода;

марля;

нить.

Способ приготовления

Для этого способа понадобятся яйца, бумага, соль, уксус и обычная нить.

Ингредиенты для окрашивания. Фото: YouTube @OlhaChymych

Сначала нужно порезать листья лука и бумагу, ее нужно немного меньше лука.

Лук и бумага. Фото: YouTube @OlhaChymych

Теперь берем чистое яйцо, сначала его нужно поместить в воду, затем в листья лука с бумагой и замотать в кусочек марли, закрепить все нитью.

Лук и бумага. Фото: YouTube @OlhaChymych

Теперь в кастрюлю добавить чай каркаде, уксус и положить яйца.

Яйца в марле. Фото: YouTube @OlhaChymych

Варить яйца нужно в течение 10-12 минут и оставляем до полного охлаждения.

Яйца на плите. Фото: YouTube @OlhaChymych

Охлажденные яйца достаем и раскрываем марлю, убираем листья лука и бумагу.

Яйца в марле. Фото: YouTube @OlhaChymych

Каждое яйцо промыть, протереть полотенцем и натереть растительным маслом.

Окрашенные яйца. Фото: YouTube @OlhaChymych

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