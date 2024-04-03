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Как красиво покрасить яйца к Пасхе без химии — понадобится чай каркаде

3 апреля 2024 13:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как покрасить синие яйца каркаде – пошаговый рецепт
Пасхальные яйца. Фото: YouTube @OlhaChymych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Совсем скоро Пасха, кроме приготовления куличей, хозяйки задумываются, как красиво и оригинально покрасить пасхальные яйца. Предлагаем вам простой способ с использованием чая каркаде, такие яйца точно не останутся без внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ольга Чимич.

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Вам понадобится:

  • яйца белые 5 шт;
  • луковица;
  • чай каркаде 80 г;
  • бумага;
  • соль;
  • уксус;
  • вода;
  • марля;
  • нить.

Способ приготовления

Для этого способа понадобятся яйца, бумага, соль, уксус и обычная нить.

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Ингредиенты для окрашивания. Фото: YouTube @OlhaChymych

Сначала нужно порезать листья лука и бумагу, ее нужно немного меньше лука.

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Лук и бумага. Фото: YouTube @OlhaChymych

Теперь берем чистое яйцо, сначала его нужно поместить в воду, затем в листья лука с бумагой и замотать в кусочек марли, закрепить все нитью.

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Лук и бумага. Фото: YouTube @OlhaChymych

Теперь в кастрюлю добавить чай каркаде, уксус и положить яйца.

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Яйца в марле. Фото: YouTube @OlhaChymych

Варить яйца нужно в течение 10-12 минут и оставляем до полного охлаждения.

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Яйца на плите. Фото: YouTube @OlhaChymych

Охлажденные яйца достаем и раскрываем марлю, убираем листья лука и бумагу.

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Яйца в марле. Фото: YouTube @OlhaChymych

Каждое яйцо промыть, протереть полотенцем и натереть растительным маслом.

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Окрашенные яйца. Фото: YouTube @OlhaChymych

Раньше мы писали рецепт кулича без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурью за одну минуту.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замеса для современных хозяек.

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Пасха
чай
яйца
лук
рецепты

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