Как покрасить синие яйца каркаде – пошаговый рецепт

Как красиво покрасить яйца к Пасхе без химии — понадобится чай каркаде
Совсем скоро Пасха, кроме приготовления куличей, хозяйки задумываются, как красиво и оригинально покрасить пасхальные яйца. Предлагаем вам простой способ с использованием чая каркаде, такие яйца точно не останутся без внимания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ольга Чимич.
Вам понадобится:
- яйца белые 5 шт;
- луковица;
- чай каркаде 80 г;
- бумага;
- соль;
- уксус;
- вода;
- марля;
- нить.
Способ приготовления
Для этого способа понадобятся яйца, бумага, соль, уксус и обычная нить.
Сначала нужно порезать листья лука и бумагу, ее нужно немного меньше лука.
Теперь берем чистое яйцо, сначала его нужно поместить в воду, затем в листья лука с бумагой и замотать в кусочек марли, закрепить все нитью.
Теперь в кастрюлю добавить чай каркаде, уксус и положить яйца.
Варить яйца нужно в течение 10-12 минут и оставляем до полного охлаждения.
Охлажденные яйца достаем и раскрываем марлю, убираем листья лука и бумагу.
Каждое яйцо промыть, протереть полотенцем и натереть растительным маслом.
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