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Як готувати драглі — рецепт холодцю на свинині від Клопотенка

4 грудня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати драглі — рецепт холодцю на свинині від Клопотенка
Холодець з м'ясом. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Соковитий холодець, або драглі, — незамінна страва на святковому столі. Євген Клопотенко поділився рецептом, який перетворить звичайні інгредієнти на кулінарний шедевр. Готуйте легко та смачно разом із визнаним кухарем!

Рецепт опубліковали на сайті українського шеф-кухаря Євгена Клоптенка

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Щоб ви не шукали у словниках, що то за цікаве слово, ми це зробили за вас. Драглі означає практично те ж саме, що і відомий усім з дитинства холодець. Згуслий та охолоджений відвар з подрібненими шматочками м’яса, який після приготування ставиться у холодильник для захолодження.

Холодець можна зробити з будь-якого м’яса: свинини, яловичини, індичатини чи курятини. Пропонуємо ще рецепт заливного з курки в мультиварці, яке можна приготувати всього за дві години.

Коли виникли драглі

Українські м’ясні страви надзвичайно різноманітні. Захолоджування — один з методів приготування м’яса, який виник ще за періоду Київської Русі. Звісно, що у ті часи, коли був відсутній холодильник, драглі готували лише у зимову пору року. Щоб страву захолодити, посуд виносили у домашню вістебку чи комору. Така їжа була поживною і ситною, і з часом міцно закріпила свої позиції в меню, коли за столами відзначали урочисті події та свята.

Секрети приготування

Давніше драглі згущували виварюванням кісток та хрящів. Процес тривав чи не півдня. Сьогодні клейкість бульйону забезпечує промисловий желатин чи агар-агар, який додають у бульйон. Це дозволяє значно скоротити час приготування.

Щоб м’ясний навар був прозорим, намагайтеся не доводити його до кипіння. Щойно він почне закипати, одразу прикручуйте інтенсивність вогню та варіть на низькій температурі.

Коли варите м’ясо, можна до каструлі покласти цілу очищену морквину та шматок кореня селери. Виймете їх після приготування навару.

До тарілки чи форми з готовою стравою можна покласти листочки зеленої петрушки, половинку відвареного і розрізаного навпіл яйця. Цей декор надасть страві апетитного вигляду.

Приготуйте соус за нашим рецептом. Він дуже пасує до смаку драглів. Хрін можна натерти самостійно з кореня цієї рослини. Або радимо придбати готовий продукт у магазині чи на базарі.

Вам знадобиться:

  • 500 г нежирної свинини;
  • 2 л води;
  • 30 г желатину;
  • 2–3 зубчики часнику;
  • 3–4 горошини духмяного перцю;
  • 2–3 лаврові листи;
  • до смаку сіль.

Для соусу:

  • 2 зубчики часнику;
  • 1/4 гострого перцю чилі;
  • 2 ч. л. білого хрону.

Спосіб приготування 

Пісну свинину (500 г) зачистьте від плівок та наріжте невеличкими шматками. Залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть 2-3 хвилини. Злийте воду й ретельно промийте шматочки свинини.

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Курятина та свинина. Фото: klopotenko.com

Знову покладіть м’ясо у каструлю та залийте чистою водою, додайте 2-3 зубчика розчавленого часника, духмяний перець, лавровий лист і готуйте на малому вогні 1 годину. Доведіть до смаку сіллю.

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Приготування холодцю. Фото: klopotenko.com

Дістаньте м’ясо. Розберіть його на волокна у порційні форми чи тарілки. У гарячому бульйоні розпустіть замочений заздалегідь та проціджений желатин і залийте цим розчином форми чи тарілки з м’ясом. Коли бульйон охолоне, переставте посуд в холодильник і залиште на 2-3 години, щоб драглі застигли.

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Холодець у тарілці. Фото: klopotenko.com

Для соусу подрібніть 2 зубчики часнику, 1/4 гострого перцю чилі та змішайте з 2 ч. л. хрона. Подавайте драглі з соусом.

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Євген Клопотенко рецепти м'ясо закуска холодець

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