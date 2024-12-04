Как приготовить драгли – рецепт студня на свинине от Клопотенко

Холодец с мясом. Фото: klopotenko.com

Сочный холодец, или драгли, — незаменимое блюдо на праздничном столе. Евгений Клопотенко поделился рецептом, который превратит обычные ингредиенты в кулинарный шедевр. Готовьте легко и вкусно вместе с признанным поваром!

Рецепт опубликовали на сайте украинского шеф-повара Евгения Клоптенко.

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Чтобы вы не искали в словарях, что это за интересное слово, мы это сделали за вас. Драгли означает практически то же самое, что и известный всем с детства холодец. Сгустившийся и охлажденный бульон с измельченными кусочками мяса, который после приготовления ставится в холодильник для охлаждения.

Холодец можно сделать из любого мяса: свинины, говядины, индюшатины или курятины. Предлагаем еще рецепт заливного из курицы в мультиварке, которое можно приготовить всего за два часа.

Когда возникли драгли

Украинские мясные блюда очень разнообразны. "Охлаждение" — один из методов приготовления мяса, возникшего еще в период Киевской Руси. Конечно, в те времена, когда отсутствовал холодильник, драгли готовили только в зимнее время года. Чтобы блюдо захладить, посуду выносили в домашний погреб или амбар. Такая еда была питательной и сытной, и со временем крепко закрепила свои позиции в меню, когда за столами отмечали торжественные события и праздники.

Секреты приготовления

Раньше драгли сгущали вывариванием костей и хрящей. Процесс длился почти полдня. Сегодня клейкость бульона обеспечивает промышленный желатин или агар-агар, добавляемый в бульон. Это позволяет значительно сократить время приготовления.

Чтобы мясной навар был прозрачен, старайтесь не доводить его до кипения. Как только он начнет закипать, сразу прикручивайте интенсивность огня и варите на низкой температуре.

Когда варите мясо, можно в кастрюлю положить целую очищенную морковку и кусок корня сельдерея. Выньте их после приготовления навара.

В тарелку или форму с готовым блюдом можно положить листики зеленой петрушки, половинку отварного и разрезанного пополам яйца. Этот декор придаст блюду аппетитный вид.

Приготовьте соус по нашему рецепту. Он очень подходит по вкусу. Хрен можно натереть самостоятельно из корня этого растения. Или рекомендуем приобрести готовый продукт в магазине или на базаре.

Вам понадобится:

500 г нежирной свинины;

2 л воды;

30 г желатина;

2–3 зубчика чеснока;

3–4 горошины душистого перца;

2–3 лавровых листа;

по вкусу соль.

Для соуса:

2 зубчика чеснока;

1/4 острого перца чили;

2 ч. л. белого хрена.

Способ приготовления

Постную свинину (500 г) очистите от пленок и нарежьте небольшими кусками. Залейте водой и доведите до кипения. Варите 2-3 минуты. Слейте воду и тщательно промойте кусочки свинины.

Курица и свинина. Фото: klopotenko.com

Снова положите мясо в кастрюлю и залейте чистой водой, добавьте 2-3 зубчика раздавленного чеснока, душистый перец, лавровый лист и готовьте на малом огне 1 час. Доведите по вкусу солью.

Приготовление студня. Фото: klopotenko.com

Достаньте мясо. Разберите его в волокна в порционные формы или тарелки. В горячем бульоне распустите замоченный заранее процеженный желатин и залейте этим раствором формы или тарелки с мясом. Когда бульон остынет, переставьте посуду в холодильник и оставьте на 2-3 часа, чтобы дрогнувшие застыли.

Студень в тарелке. Фото: klopotenko.com

Для соуса измельчите 2 зубчика чеснока, 1/4 острого перца чили и смешайте с 2 ч. л. хрена. Подавайте драгли с соусом.

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