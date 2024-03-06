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Як насправді потрібно варити сосиски — не робіть цих помилок

6 березня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Як правильно варити сосиски, є кілька помилок
Сосиски на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Дізнайтеся правильний спосіб варіння сосисок, щоб зберегти їх смак та якість. Розуміння того, як правильно готувати сосиски, допоможе уникнути втрати смаку та зберегти їхній апетитний вигляд.

Про це пише Beszamel.

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Не варто варити сосиски в поліетиленовій оболонці

Якщо ви коли-небудь сумнівалися, чи варити сосиски в їхній оболонці або без неї, пам'ятайте, що без оболонки — це єдино правильний вибір.

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Сосиски у тарілці. Фото: Freepik

Перш ніж кинути сосиски в каструлю, завжди знімайте пластикову оболонку. Виняток становлять лише традиційні ковбаси преміум-класу, упаковані у натуральні черевні оболонки — їх не потрібно знімати.

Не варто занурювати сосиски в холодну воду — завжди опускайте їх у киплячу

Це прискорить процес приготування та допоможе уникнути непотрібної втрати смаку, яка може статися, якщо сосиски довго залишаються у холодній воді. Спробуйте додати кілька зерен запашного перцю у воду для надання більш насиченого аромату.

Спеції можуть значно покращити смак страви. Перед тим як опустити сосиски в киплячу воду, зменшіть вогонь майже до мінімуму і варіть без кришки, щоб запобігти можливому розриванню оболонки від пари, яка може накопичитися всередині ковбаси.

Не слід довго варити сосиски

Оскільки це вже приготовані та готові для вживання (піддані обробці) м'ясні вироби, їм не потрібна тривала теплова обробка.

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Смажені сосиски. Фото: Freepik

Не смажте сосиски

Уникайте смаження та запікання сосисок з тієї ж причини, чого вони не повинні довго варитися. Висока температура сприяє виділенню нітритів із солі, тому сосиски, приготовані таким чином, можуть виявитися не тільки несмачними, а й шкідливими для здоров'я.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що курячі яйця зіпсувалися і скільки вони зберігаються у готовому вигляді.

Також ми повідомляли, скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику.

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