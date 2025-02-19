Як не треба квасити капусту — головні помилки, які зіпсують заготовку

Як не треба квасити капусту — поради, які допоможуть
Квашена капуста — проста, але примхлива заготівля. Якщо неправильно її приготувати, вона стане м’якою, гіркою або навіть слизькою. Ділимося головними помилками, яких слід уникати, щоб не довелося викидати продукт у смітник.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- морква — 1 невелика;
- сіль — 20-25 г (1 ст. л. без гірки).
Спосіб приготування
Капусту нарізати максимально тонко, найкраще для цього використовувати овочечистку або шатківницю — так вона швидше пустить сік. Моркву натерти на дрібній тертці, додавати її в невеликій кількості.
Пересипати капусту сіллю, додати моркву та ретельно перетерти руками, щоб виділився сік.
Щільно втрамбувати капусту в чисту банку, заповнюючи її до самого верху, щоб не залишилося повітряних пустот.
Залишити в кімнаті за температури 18-22°C для бродіння. Квасити капусту від 3 до 7 днів, щодня проколювати її до дна, щоб випустити гази.
Після закінчення процесу квашення зберігати в холодильнику. Капуста виходить хрусткою, соковитою та дуже смачною.
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