Як не треба квасити капусту — головні помилки, які зіпсують заготовку

Квашена капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Квашена капуста — проста, але примхлива заготівля. Якщо неправильно її приготувати, вона стане м’якою, гіркою або навіть слизькою. Ділимося головними помилками, яких слід уникати, щоб не довелося викидати продукт у смітник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

морква — 1 невелика;

сіль — 20-25 г (1 ст. л. без гірки).

Спосіб приготування

Капусту нарізати максимально тонко, найкраще для цього використовувати овочечистку або шатківницю — так вона швидше пустить сік. Моркву натерти на дрібній тертці, додавати її в невеликій кількості.

Терта морква. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Пересипати капусту сіллю, додати моркву та ретельно перетерти руками, щоб виділився сік.

Нарізана капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Щільно втрамбувати капусту в чисту банку, заповнюючи її до самого верху, щоб не залишилося повітряних пустот.

Ложка солі. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залишити в кімнаті за температури 18-22°C для бродіння. Квасити капусту від 3 до 7 днів, щодня проколювати її до дна, щоб випустити гази.

Капуста в банці. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після закінчення процесу квашення зберігати в холодильнику. Капуста виходить хрусткою, соковитою та дуже смачною.

Раніше ми писали, коли квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем.

Ще ми розповідали, як зрозуміти, що квашена капуста зіпсувалася — головні ознаки.

Ще ми писали про те про 100% спосіб — як визначити, чи підходить капуста для квашення.