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Як не треба квасити капусту — поради, які допоможуть

19 лютого 2025 14:32
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як не треба квасити капусту — головні помилки, які зіпсують заготовку
Квашена капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашена капуста — проста, але примхлива заготівля. Якщо неправильно її приготувати, вона стане м’якою, гіркою або навіть слизькою. Ділимося головними помилками, яких слід уникати, щоб не довелося викидати продукт у смітник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 1 невелика;
  • сіль — 20-25 г (1 ст. л. без гірки).

Спосіб приготування

Капусту нарізати максимально тонко, найкраще для цього використовувати овочечистку або шатківницю — так вона швидше пустить сік. Моркву натерти на дрібній тертці, додавати її в невеликій кількості.

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Терта морква. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Пересипати капусту сіллю, додати моркву та ретельно перетерти руками, щоб виділився сік.

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Нарізана капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Щільно втрамбувати капусту в чисту банку, заповнюючи її до самого верху, щоб не залишилося повітряних пустот.

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Ложка солі. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залишити в кімнаті за температури 18-22°C для бродіння. Квасити капусту від 3 до 7 днів, щодня проколювати її до дна, щоб випустити гази.

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Капуста в банці. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після закінчення процесу квашення зберігати в холодильнику. Капуста виходить хрусткою, соковитою та дуже смачною. 

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