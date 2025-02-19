Как не надо квасить капусту - главные ошибки, которые испортят заготовку

Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Квашеная капуста — простая, но капризная заготовка. Если неправильно ее приготовить, она станет мягкой, горькой или даже скользкой. Делимся главными ошибками, которых следует избегать, чтобы не пришлось выбрасывать продукт в мусорку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

морковь — 1 небольшая;

соль — 20-25 г (1 ст. л. без горки).

Способ приготовления

Капусту нарезать максимально тонко, лучше всего для этого использовать овощечистку или шинковку — так она быстрее пустит сок. Морковь натереть на мелкой терке, добавлять ее в небольшом количестве.

Тертая морковь. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Пересыпать капусту солью, добавить морковь и тщательно перетереть руками, чтобы выделился сок.

Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Плотно утрамбовать капусту в чистую банку, заполняя ее до самого верха, чтобы не осталось воздушных пустот.

Ложка соли. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Оставить в комнате при температуре 18-22°C для брожения. Квасить капусту от 3 до 7 дней, ежедневно прокалывать ее до дна, чтобы выпустить газы.

Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После окончания процесса квашения хранить в холодильнике. Капуста получается хрустящей, сочной и очень вкусной.

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