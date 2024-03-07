Як правильно чистити фісташки

Фісташки на тарілці. Фото: Freepik

Хочете насолодитися фісташками, але не любите витрачати час на їх очищення. Дізнайтеся, як це зробити лише за три хвилини. Прості та ефективні методи допоможуть вам швидко звільнити фісташки від їхньої шкаралупи.

Як це зробити, розповідають Новини.LIVE.

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Декілька методів, які можуть стати в нагоді

Один із способів — використовувати одну руку. Просто візьміть фісташку за відкриту частину шкаралупи і стискайте її сторони так близько, як це можливо. В результаті частина закритої шкаралупи, яка утримує сторони разом, розколеться.

Фісташки на тарілці. Фото: Freepik

Використовуйте шкаралупу від іншої фісташки

Якщо більшість горіхів виявилися закритими, а не відкритими, ви можете скористатися іншим методом: візьміть половинку шкаралупи від вже відкритої фісташки та використовуйте її як інструмент для відкриття. Вставте її в щілину фісташки та поверніть, як ключ. Шкаралупа має потрапити впоперек щілини, після чого вона легко відкриється, і горіх можна буде дістати.

Для швидкого очищення фісташок можна використовувати міксер або часникодавку. Якщо потрібно обробити велику кількість горіхів, наприклад, для випікання, міксер стане у нагоді ідеально.

Покладіть фісташки та кілька волоських горіхів у високу чашу для збивання. Потім опустіть міксер у чашу та увімкніть його на мінімальну швидкість 3 хвилини. Шкаралупа відокремиться від горіхів і підніметься нагору, а чисті фісташки залишаться внизу.

Якщо фісташки зовсім закриті, можна використовувати часникодавку для вилучення горіхів зі шкаралупи. Покладіть фісташку всередину інструменту, закрийте та злегка натисніть. Шкаралупа легко трісне, але важливо не перестаратися, щоб не подрібнити горіхи.

Чим корисні фісташки

Фісташки є цінним джерелом поживних речовин і можуть приносити користь здоров'ю. Вони багаті білком, вітамінами та мінералами, такими як вітамін Е, магній, залізо та цинк.

Фісташки на тарілці. Фото: Freepik

Вживання фісташок може сприяти покращенню серцево-судинного здоров'я, зниженню рівня холестерину, поліпшенню травлення, а також підтримці здоров'я шкіри та волосся. Крім того, вони містять антиоксиданти, які допомагають захистити організм від вільних радикалів та запобігають передчасному старінню.

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