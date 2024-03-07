Как правильно чистить фисташки

Фисташки на тарелке. Фото: Freepik

Хотите насладиться фисташками, но не любите тратить время на их очистку. Узнайте, как это сделать всего лишь за три минуты. Простые и эффективные методы помогут вам быстро освободить фисташки от их скорлупы.

Как это сделать, рассказывают Новини.LIVE.

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Несколько методов, которые могут пригодиться

Один из способов — использовать одну руку. Просто возьмите фисташку за открытую часть скорлупы и сжимайте ее стороны так близко, как это возможно. В результате часть закрытой скорлупы, удерживающей стороны вместе, расколется.

Фисташки на тарелке. Фото: Freepik

Используйте скорлупу от другой фисташки

Если большинство орехов оказались закрытыми, а не открытыми, вы можете воспользоваться другим методом: возьмите половинку скорлупы от уже открытой фисташки и используйте ее как инструмент для открытия. Вставьте ее в щель фисташки и поверните, как ключ. Скорлупа должна попасть поперек щели, после чего она легко откроется, и орех можно будет извлечь.

Для быстрой очистки фисташек можно использовать миксер или чеснокодавку. Если нужно обработать большое количество орехов, например, для выпечки, миксер пригодится идеально.

Положите фисташки и несколько грецких орехов в высокую чашу для взбивания. Затем опустите миксер в чашу и включите его на минимальную скорость 3 минуты. Скорлупа отделится от орехов и поднимется наверх, а чистые фисташки останутся внизу.

Если фисташки совсем закрыты, можно использовать чеснокодавку для извлечения орехов из скорлупы. Положите фисташку внутрь инструмента, закройте и слегка нажмите. Скорлупа легко треснет, но важно не переусердствовать, чтобы не раздробить орехи.

Чем полезны фисташки

Фисташки являются ценным источником питательных веществ и могут приносить пользу для здоровья. Они богаты белком, витаминами и минералами, такими как витамин Е, магний, железо и цинк.

Фисташки на тарелке. Фото: Freepik

Употребление фисташек может способствовать улучшению сердечно-сосудистого здоровья, снижению уровня холестерина, улучшению пищеварения, а также поддержанию здоровья кожи и волос. Кроме того, они содержат антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение.

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